Los bulos del coronavirus: beber agua caliente, comer ajo o hacer gárgaras

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 21/03/2020 05:00 h

«Minimizar los efectos de la desinformación». Fue una de las primeras órdenes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y de las policías autonómicas y locales de toda España al declararse el estado de alarma. Eso indica la preocupación que suponen los bulos en tiempos de crisis. «La desinformación también mata», explican fuentes de Interior.

El ministro ordenó que se extreme la vigilancia y la monitorización de las redes sociales y las páginas web «que difundan informaciones falsas orientadas a incrementar el estrés social». No le falta razón, porque son muchos los bulos que están confundiendo a los ciudadanos en estos duros momentos, con mensajes que aumentan el miedo y la preocupación social. Pero no solo eso. Los delincuentes aprovechan estos momentos para aprovecharse de la debilidad de las personas, en especial de las de edad avanzada.

Los mensajes anuncian la llegada de helicópteros que fumigarán las ciudades

Estos son algunos de los bulos de la desinformación que tanto temen las autoridades sanitarias:

El suero egipcio

El milagro del doctor Hala. El mensaje anuncia un suero milagroso que están usando los chinos. Pero la realidad es otra. China no dispone de un suero milagroso proporcionado por el doctor Hala, supuesto ministro de salud de Egipto. El suero, según el bulo, fue efectivo en al menos siete casos de contagio por el coronavirus. Mentira.

Helicópteros fumigadores

Lanzan desinfectante. No es cierto que cada día a partir de las once de la noche unos helicópteros vayan a sobrevolar las ciudades lanzando sustancias para desinfectar las calles y jardines de pueblos y ciudades. El mensaje advierte que las tareas de fumigación durarán hasta las cinco de la madrugada.

Hacer gárgaras con agua salada

Mata los gérmenes. Otro mensaje que preocupa a las autoridades es uno que una falsa Unicef lanza en las redes sociales y que aconseja hacer gárgaras con agua salada tibia porque mata los gérmenes de las amígdalas y evita que el coronavirus se filtre hacia los pulmones.

Beber agua caliente

El calor mata el virus. Otro bulo descubierto por los cuerpos de seguridad del Estado asegura con rotundidad que el coronavirus es muere a los 26 o 27 grados, por lo que es recomendable beber agua caliente y tomar el sol. Se aconseja, por tanto, alejarse de helados y comidas frías.

Comer ajo evita el virus

El alimento preventivo. Otro falso consejo, en este caso detectado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), asegura que comer ajo puede prevenir la infección. La organización internacional reconoce que el ajo es un elemento saludable, pero no hay ninguna prueba de que comerlo proteja contra el coronavirus.

Avisos de falsos médicos

Mensajes para crear alarma. El WhatsApp también se ha convertido en transmisor de bulos sobre el coronavirus. El usuario del móvil recibe mensajes de voz de falsos médicos o enfermeros de las uci de hospitales en los que alarman sobre las dimensiones del colapso sanitario que solo ellos conocen. Ofrecen una información alarmista, exagerada y falsa.

Inspectores en las casas

Intento de estafa. Más que un bulo, este es un intento de estafa o de robo. Alguien desconocido llama a una casa, preferiblemente habitada por gente de edad avanzada, y asegura que es un inspector que va a acudir a sus casas para realizar una desinfección total. La Guardia Civil advierte que no hay que dejar entrar a ningún desconocido en el domicilio porque puede ser un ladrón o pretender cobrar por un servicio que es una estafa.

Desinfección de dinero

Se llevan los billetes. Falsos inspectores sanitarios han llegado a presentarse en casas de personas mayores y aprovechando el pánico ante el coronavirus les piden dinero en efectivo, preferiblemente billetes, para llevárselos a desinfectar.

Más estafas por Internet

Correos maliciosos. La UCO de la Guardia Civil ha detectado un aumento de las estafas a través de Intenet como ofrecer suscripciones gratuitas durante cinco años a plataformas de música digital, o suplantaciones a instituciones como Unicef o la propia OMS, siempre pidiendo datos personales para una campaña relacionada con el coronavirus. en muchos casos llevan archivos adjuntos que si se ejecutan se activa un virus informático que contamina el ordenador. Esos virus encriptan toda la información y los datos solo se podrán recuperar pagando un rescate para liberar la información encriptada.

Un secador de manos antivirus

La OMS investiga. No solo en España se han detectado bulos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) avisa de mensajes que dicen que el coronavirus se puede matar en 30 segundos con un secador de manos como los de los baños públicos. Como no podía ser de otra manera, el secador solo es efectivo para secar las manos después de lavarlas con agua y jabón, como sí recomienda la OMS.

Otro virus, el informático

No abrir archivos. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) avisa de que los ciberdelincuentes están enviando correos con archivos adjuntos con supuesta información sobre el coronavirus. Pero no hay nada cierto. El Incibe advierte que no se debe abrir ese archivo aunque en el correo se indique que contiene información importante y actualizada sobre el virus. Es mentira.

Autoevaluar el contagio

Aplicaciones en el móvil. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto una investigación tras comprobar que están proliferando páginas web y aplicaciones de móvil que ofrecen ayuda para autoevaluar el contagio. La Agencia señala que en esas aplicaciones se solicitan datos y advierte a la población de los riesgos que implica facilitar esa información sensible a desconocidos. Al mismo tiempo, asegura que identificará a los responsables de esas aplicaciones e impondrá importantes multas.