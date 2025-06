Satisfacción entre las universidades tras la primera PAU competencial

Terminada la primera selectividad parcialmente competencial y de modelo único, la conclusión inicial en Galicia parece ser muy positiva. Lo cree la CIUG, la comisión interuniversitaria que organiza la prueba en la comunidad, y en la que había cierta preocupación ante una posible caída significativa de las notas.

Pero no fue así, y el ejemplo más claro se ha dado en Bioloxía: la materia ha registrado una calificación media de 6,33 puntos, que es más que la del año 2022 y cuatro centésimas menos que la del 2023. Este resultado es especialmente relevante porque el examen resultó bastante polémico, ya que la primera pregunta, de corte competencial (entender y relacionar conocimientos y no repetir conceptos estudiados), resultaba algo compleja para muchos alumnos, y uno de sus apartados (aunque solo valía 0,1 puntos) fue tachado de excesivamente exigente incluso en el chat de profesores de la olimpiada de la materia. Sin embargo, el resultado no fue nada malo: la media está en el rango de otros años; unos 740 alumnos (el 21?% de los presentados) sacaron una nota superior a 9; y hay 126 estudiantes que obtuvieron un 10. La conclusión, según apuntaba Maite Flores, presidenta de la CIUG, es que «las preguntas competenciales han permitido que los alumnos excelentes destaquen». Es más, en la CIUG descubrieron que el grupo mayoritario de alumnos —los que tienen entre un 4 y un 8— tenía peor nota si no se contabilizaba la cuestión competencial.

NOTA PAU DE ALUMNADO CON: Asignaturas: 2019 (2025) Historia de España + Matemáticas II (ciencias): 6,224 (6,646) Historia da Filosofía + Matemáticas II: 6,106 (6,717) Historia de España + Mat. Aplicadas ás Ciencias Sociais: 6,296 (6,338) Historia da Filosofía + Mat. Aplicadas ás Ciencias Sociais: 6,178 (6,410)

Esto es lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en Historia de España. Fue el otro examen polémico por la dificultad de la pregunta competencial. La CIUG hizo la misma prueba, y en este caso los alumnos de sobresaliente sacaron mejor nota contando esa pregunta que si no la hubiese.

Aunque la pregunta competencial no resultó tan mal parada como cabría esperar, sí hubo tropezones en la pregunta dos, que pedía comparar dos períodos históricos consecutivos. Se podía elegir entre el Sexenio Absolutista con el Trienio Liberal (Fernando VII, siglo XIX) o bien los directorios militar y civil de Primo de Rivera (siglo XX). Los alumnos optaron por explicar las dos partes de la pregunta, pero no relacionándolas entre sí ni analizando la evolución de las etapas; solo repitieron lo aprendido en ambos períodos. Es un problema que se detecta en la universidad: los estudiantes saben de forma compartimentada y no entienden eso que tan bien repiten, por lo que no pueden relacionarlo, analizarlo, compararlo o comentarlo de forma crítica.

Como se puede ver en el gráfico que acompaña estas información, los alumnos que han elegido este año Matemáticas (tanto de ciencias como de sociales) y al margen que optasen por Historia o por Filosofía, tienen de media mejor nota PAU (nombre oficial de la prueba de acceso a la universidad) en este 2025 que en el 2019. Es cierto que ahora el examen tiene más optatividad que entonces, cuando había que elegir entre el modelo A o B, pero no hay otra forma de compararlo, porque desde el 2020 las opciones eran muy superiores, e incluso permitían a un alumno sacar un 10 sin haber estudiado la totalidad de la materia.

Destacado trabajo docente

En conjunto, la selectividad más competencial terminó bastante bien en Galicia. La comunidad ha sido un ejemplo a nivel estatal porque cumplió los acuerdos de la CRUE (las universidades) de hacer una pregunta obligatoria (sin opciones), de contenido competencial y que valiese el 20-25?% de la nota.

Por todo ello, Maite Flores no se cansa de repetir que el trabajo de los profesores gallegos ha sido excelente: «Sin ellos no habría sido posible hacer una transición así. Han sabido formar a los alumnos para que afrontasen las preguntas competenciales».

Matemáticas de sociales recibió 2.000 estudiantes extra de ciencias para probar suerte

Este año ha habido un cambio muy importante en las ponderaciones. Son esas asignaturas que valora especialmente cada carrera y que pueden aumentar la nota del alumno en 4 puntos (de ahí que los 10 puntos tradicionales de la nota PAU se puedan convertir en 14 como nota de admisión a un grado en concreto). Hasta ahora, las carreras de ciencias solo permitían valorar las Matemáticas de ciencias (Matemáticas II) y las de sociales, las Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais. Este año, en cambio, ambas materias pueden ponderar en gran parte de las carreras científicas, incluidas las muy solicitadas de ciencias de la salud.

Tradicionalmente se consideran más difíciles las matemáticas científicas, por lo que muchos alumnos de esta asignatura decidieron presentarse a las matemáticas de sociales a probar suerte: fueron unos 2.000 los matriculados en esta materia que no la tenían en la fase obligatoria (pueden haber algún alumno de otros años). El resultado es que la nota media de la asignatura bajó casi un punto con respecto al año pasado.

En la selectividad gallega, el 86,4 % de los alumnos se presenta a la fase obligatoria, más en las provincias de Lugo y Ourense (rozan el 88 %) que en las de A Coruña y Pontevedra (que están en torno al 85 %).