Las mejores notas de la selectividad en Galicia: «O esforzo merece a pena»

La monfortina Nadine López Aira, con un 9,98 sobre 10 en la parte obligatoria de la prueba, rozó la excelencia en esta ABAU 2024 y consiguió el mejor expediente de Galicia. La siguió un alumno del IES Torrente Ballester de Pontevedra, Miguel Bouzas Rodríguez, con un 9,924 también sobre 10. El tercer puesto, con una nota de 9,92, lo comparten tres jóvenes: Beatriz Guarín Varela, de Vigo; Emilia Corujo Belmonte, alumna del colegio Peleteiro de Santiago, y Carla Patricia Martínez Saborido, de Mos.

nadine López aira, la nota más alta de la abau en galicia: 9,98

«Levar unha boa vida non impide dedicarlle tempo a estudar»

Nadine López Aira soubo na piscina do Club Fluvial de Monforte que sacara un 9,98 sobre 10 na parte obrigatoria da ABAU. Non tiña pensado consultar o seu correo ata última hora, na tranquilidade da súa casa, pero a intriga puido con ela. E foi toda unha excepción, porque esta rapaza monfortina de 17 anos é analítica e de decisións meditadas en funcións dos datos dispoñibles.

Estudante de bacharelato no instituto Río Cabe, a súa foi a mellor nota na parte común da selectividade. E nas materias voluntarias tivo 4 puntos, o máximo posible. Leva anos querendo estudar o dobre grado de Matemáticas e Física e con ese 13,98 parece evidente que vai poder. O que ten que mirar agora é onde. Se non o ten claro aínda é porque lle faltan datos.

—Sempre foi boa estudante?

—Sempre me gustou estudar e aprender cousas novas. E no bacharelato apliqueime especialmente.

—Ten claro o que quere estudar agora?

—Sí, desde hai anos. Quero facer o dobre grao de matemáticas e física.

—Que nota piden?

—En Santiago un 13,400 e pico, pero en Madrid case un 13,900.

—E en que cidade preferiría facelo?

—Estou barallando as posibilidades que hai entre Barcelona, Madrid, Santiago ou Oviedo.

—De que vai depender a elección?

—Eu son moito de facer planificacións con pros e constras. Neste caso miraría os aspectos positivos que tería ir a cada universidade en función de datos como o tamaño desa cidade, a súa calidade de vida, o clima, pode que incluso os niveis de contaminación..

—Así que o vai decidir cun método case matemático.

—Si, efectivamente [risas].

—Recorda cando decidiu que estudaría matemáticas ou física?

—De moi pequena xa me gustaban moito as matemáticas. Cando en terceiro da ESO comezamos a dar física, física de verdade, tamén collín interese pola física. Aí foi cando o decidín con certeza, aínda que xa desde primeiro da ESO sabía máis ou menos por onde quería ir.

—Evidentemente, é vostede unha boa estudante. E de ciencias. Parécelle que naceu con iso ou foi algo aprendido ou algo no que influíron seus pais?

—Non creo que meus pais tivesen moito que ver, porque ningún é especialmente bó coas matemáticas nin se dedica a elas. Simplemente, sempre se me deron ben e sempre me esforcei. O esforzo diario é moi importante.

—Ese esforzo supón un sacrificio considerable.

—Si, hai moito sacrificio, pero ao final o importante é que o esforzo merece a pena.

—Non ten a sensación de renunciar a demasiadas cousas?

—Non. Penso que levo unha vida bastante boa, fago deporte, saio cos amigos de vez en cando. E levar unha boa vida non me impide dedicarlle tempo a estudar.

—E unha vez remate o grao en que lle gustaría traballar?

—Aínda non sei que farei. Igual vou pola docencia, ou trato de traballar nunha empresa, ou, eu que sei, na Nasa...

—Ah, iso non o ten claro?

—É que penso que iso haino que decidir a medida que vaias avanzando na universidade. Agora non teño realmente toda a perspectiva que fai falta sobre as posibilidades laborais concretas.

—Claro, non o ten claro porque lle faltan datos.

—Exactamente. En canto os teña xa avaliarei a situación de novo. Matematicamente. [risas]

—Gustaríalle quedar a vivir en Galicia?

—Sempre me gustou moito Inglaterra. Xa fun varias veces e gústame a idea de vivir alí. Pero sería por uns anos, non para sempre. Gústame moito o inglés, que é un idioma moi especial para min e no que teño un bon nivel. E o pais está no top de universidades, en traballo, calidade de vida, alimentación..

—Pero sobre a cociña inglesa non se falan grandes cousas, eh.

—Pero alí hai moita diversidade, moito para probar. E os restaurantes son excelentes.

Miguel Bouzas, alumno del IES Torrente Ballester de Pontevedra y segunda mejor nota de la ABAU en Galicia CESAR QUIAN

miguel bouzas rodríguez, pontevedra: 9,924

«Aún no tengo claro qué carrera voy a estudiar»

Miguel Bouzas sacó la segunda mejor nota de Galicia. Un 9,924 lo mete en el podio de la ABAU, pero él responde al teléfono tan tranquilo como feliz. Este alumno del IES Torrente Ballester de Pontevedra estaba ayer en A Coruña para hacer el examen del Conservatorio Superior. «Aún no tengo claro qué carrera voy a estudiar, me gusta tener varias opciones», reconoce. Se dará unos días para afinar esas dudas que lo llevan a inclinarse hacia Matemáticas, las ciencias biomédicas o incluso la música.

Es un virtuoso del piano y aunque la música es una de sus debilidades, cree que se enfocará hacia los números. «Todos me dicen que estudie algo que me guste y eso haré. La salida profesional es importante, pero pienso en mis preferencias», añade Bouzas Rodríguez, que lo único que tiene claro ahora es que después de un curso «duro», solo quiere descansar en verano y pasárselo bien con sus amigos y su familia.

A pesar de que las buenas notas siempre lo acompañaron (acabó la ESO con un 9,88), Miguel se sorprendió al saber que era el segundo mejor resultado de toda Galicia. «No pensaba tener tan buena nota porque el de matemáticas me fue difícil y me puse nervioso», confiesa antes de seguir paseando por A Coruña.

Emilia Corujo, ayer señalando la carrera de Medicina en el arbol de titulaciones que hay junto la plaza del Obradoiro. XOAN A. SOLER

emilia corujo belmonte, santiago: 9,92

«Requiere un esfuerzo, ponerse todos los días»

Emilia Corujo Belmonte (Santiago, 2006), alumna del colegio Peleteiro, logró un 9,92 en la fase general de la selectividad, la tercera mejor nota de Galicia junto a otros dos jóvenes. Satisfecha de los resultados obtenidos, asegura que se enfrentó a la ABAU sin nervios y tras salir del primer examen los pocos que tenía se fueron: «Iba un poco nerviosa, pero como el primero me salió bien, cogí confianza». Fue Lingua Galega y consiguió un 10, una nota que alcanzó en otras tres materias: Lengua Castellana, Historia y Matemáticas. Es decir, en cuatro de los siete exámenes logró la máxima calificación.

Sabe desde hace mucho que estudiará Medicina, una profesión que le gusta desde pequeña, y aunque es la carrera con más demanda no cree que tenga problemas para entrar, bien en la USC o en la Universidad de Murcia. «Me gustaría estudiar en Santiago o en Murcia, porque mi madre es de allí. No me importaría quedarme aquí —por Compostela—, pero es algo que todavía no he decidido», reflexiona.

Lo que sí sabe es que estos resultados, en bachillerato tiene un 10 de media, implican un esfuerzo, en su caso constante. «Claro que se requiere un esfuerzo, pero es ponerse todos los días un poco. Es cierto que al principio de curso no te pones a diario, pero después ya lo hice», explica esta joven que vive actualmente en Brión.

En función de dónde estudie tendrá más o menos nota media para acceder a la carrera, porque las optativas ponderan de forma distinta. Así, en aquellas universidades que ponderan Matemáticas tendrá un 13,87 y si ponderan Química un 13,72. Como a muchas otras jóvenes de su edad, salir con sus amigas e ir a conciertos son algunas de las actividades que más disfruta. También hacía patinaje en el colegio, pero no cree que pueda continuar cuando llegue a la universidad. Lo que sí tiene claro es el veranazo que va a disfrutar, y que desde luego se merece: se irá más de veinte días de Interrail con un grupo de amigas. «Va a ser genial», dice.

Beatriz Guarín, tercera mejor nota de la selectividad en Galicia

beatriz guarín varela, vigo: 9,92

«Dudo entre tres carreras, pero será en Santiago»

Beatriz Guarín Varela está muy contenta con sus resultados en selectividad. Obtuvo un 9,92 de media y la nota global con las optativas fue de 13,72, lo que le abre las puertas de un sinfín de posibilidades. Tiene claro que va a estudiar en la Universidade de Santiago, pero aún duda de la carrera que va a elegir finalmente. «Estoy entre Biología, Biotecnoloxía o Farmacia. Mi mejor amiga desde la infancia va a estudiar Farmacia», señala la joven, que tiene previsto pasar los primeros días del verano de viaje a Italia y luego descansará en la casa familiar de Liméns, en Cangas. Está muy satisfecha de la formación y ambiente recibido en el colegio Mariano de Vigo, un centro que imparte valores cristianos y tolerancia «sin imponer nada». Ya está pensando en su etapa universitaria. «Tengo ya plaza en la residencia La Rosaleda», cuenta Guarín, cuya idea principal es trabajar en investigación el día de mañana. «Mi ilusión es ser investigadora y avanzar en la lucha contra las enfermedades», afirma.

Carla Patricia Martínez, tercera mejor nota de la selectividad en Galicia

carla patricia martínez saborido, mos: 9,92

«Aspiro a ser diplomática en un país de Europa»

Hija de dos abogados de O Porriño, Carla Patricia Martínez Saborido ha sacado un 9,92 en selectividad, 13,92 con la subida de notas. «Escogí como voluntarias Geografía y Economía y saqué un diez en las dos», cuenta cerca del lago de Como en Italia, donde ha ido a descansar en compañía de dos amigos. «Hemos pasado por delante de la casa de George Clooney», comenta la joven, que quiere ser diplomática. Carla Patricia estudió en el colegio Los Sauces, uno de los centros privados más prestigiosos de la provincia de Pontevedra y que está ubicado en Mos.

La joven quiere estudiar Relaciones Internacionales en la Universidade de Vigo. Pensó en cursar el doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales, pero tenía que irse de Vigo. «Pensé que el primer año era mejor hacerlo aquí», cuenta. Es una persona muy familiar y muy estudiosa. Tras unas horas de estudio, daba un paseo con sus padres y luego se ponía otra vez con las materias.