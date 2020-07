«Acceder a la universidad ha sido desde siempre la idea principal»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Sara Pérez s. c.

redacción / la voz 08/07/2020 21:47 h

Estos días están llamados más de 14.000 estudiantes a realizar la selectividad en Galicia, pero no todos los que participan lo hacen bajo las mismas condiciones. Gracias a las aulas que la CIUG (entidad que organiza las pruebas de acceso) habilitó en los siete campus para los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), una selectividad más inclusiva es posible. En el último año se incrementó el número de sus solicitudes; por ejemplo, en A Coruña, Económicas acoge estos días a 50 alumnos frente a los 15 del año pasado.

Sus historias son diferentes, pero todos han tenido que sortear obstáculos similares. Dos de ellos han necesitado aulas individuales; la primera no se presentó al examen de Historia de España; el segundo, Santiago, sí. Desde los quince años vive con una fobia a los espacios con mucha gente. Durante un tiempo pausó su formación académica pero ahora, con 20 años y después de superar algunos de sus miedos, se presenta por primera vez a selectividad. Reconoce que la adaptación de recursos e instalaciones le animó a presentarse.

A Álex Méndez le denegaron hace una semana la petición de realizar la ABAU en un ordenador. Así se había preparado durante todo este tiempo en su instituto, el IES Eduardo Blanco Amor de Culleredo. «Me permite escribir más y sin faltas de ortografía, redactar mejor y no distraerme tanto», comenta. Álex tiene TDA (trastorno por déficit de atención) y quiere estudiar Química. «No fue siempre mi primera opción. Me gustaban mucho las matemáticas, pero llegaba un momento en el que me aburría porque era todo igual. Este año empecé a interesarme en esta otra rama y la verdad es que se me da muy bien», añade Álex.

En la preinscripción de la prueba de acceso a la universidad, Elba Forján solicitó la asistencia de un escritor para sustituirla cuando comenzaran a flaquearle las fuerzas, pues tiene una discapacidad en sus manos. A ella se lo concedieron pero con la condición de desplazarse a Pontevedra, un aula habilitada por la ONCE y única para alumnos con NEE hasta hace unos años. Elba prefirió examinarse en A Coruña: de la primera prueba salió muy contenta, sus manos habían respondido muy bien. Quiere dedicarse a la rama biosanitaria.

Las ayudas que se le conceden a estos alumnos responden a aspectos que les aportan tranquilidad. Una es el incremento de media hora en el tiempo total del examen. También se les entregan las preguntas en un formato A3 y con un tamaño de la fuente más grande. Además, para una corrección adecuada, en su formulario se identifica la necesidad específica de cada futuro universitario.

A Claudia Fernández le diagnosticaron TDA con 10 años y desde entonces siempre ha sentido que en los centros educativos en los que ha estado le han ayudado. «Acceder a la universidad ha sido siempre la idea principal», cuenta Claudia. Quiere matricularse en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, pero no se agobiará por la nota de corte. Si no consigue plaza tiene preparado un plan b: hará un ciclo superior de la misma rama.

«El covid nos ha beneficiado, al menos a mí», confiesa Iria Durán. En cuarto de ESO le dijeron que tenía TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad) y también dislexia. Tras finalizar el primer examen de la jornada, Iria cuenta que gracias al confinamiento pudo concentrarse mucho más en sus exámenes finales, pues en clase no consigue prestar toda la atención que le gustaría. «Estar en mi propio espacio me ha ayudado mucho», comenta.