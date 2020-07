Selectividad 2020: esto es lo que debes llevar al examen

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 06/07/2020 21:00 h

Lo más importante mañana es llevar el DNI, la mascarilla y bolígrafo. Incluso se puede decir que solo el DNI es imprescindible, porque la CIUG ha previsto las posibles contingencias de una selectividad única en la historia y en las aulas habrá mascarillas, bolígrafos, hidrogeles y hasta agua para ayudar a los estudiantes durante su examen. Esto es lo que hay que saber para afrontar el día:

horario

Contactar con el instituto. Cada instituto, cada colegio, tiene un horario y zona de entrada exclusiva en el examen. Si un alumno no sabe dónde le corresponde, debe contactar con sus compañeros o con el coordinador de la selectividad de su centro para saberlo. Nadie quedará fuera por no entrar con su grupo, pero sí es conveniente hacerlo para ordenar los accesos.

Solo los de la fase general. Tradicionalmente, en el arranque de la selectividad van todos los alumnos para recoger las etiquetas que después pondrán en el examen, tanto quienes se presentan por primera vez a la prueba como aquellos estudiantes de otros años que solo van a las asignaturas voluntarias para subir nota. Pero este año no será así. Los estudiantes que solo van a subir nota excusan ir por la mañana a las sedes de la selectividad si comprueban antes en la aplicación (Nerta) que sus datos son correctos. Así se reduce el número de alumnos en las facultades e institutos.

Salir tras el examen. Una vez se termine el examen, los estudiantes tienen que abandonar el centro, nada de quedarse de charla en los pasillos.

seguridad

Identificación con mascarilla. A la hora de entrar en el aula, un profesor del centro ayudará al vocal de la CIUG a identificar a los estudiantes; el objetivo es evitar que la gente se tenga que quitar la mascarilla para entrar en clase.

En el pupitre, sin máscara. Cuando estén todos sentados en sus sitios, los estudiantes se pueden quitar las mascarillas.

Unidades de repuesto. Si a un alumno se le cae la protección bucal o se rompe o sufre cualquier percance, habrá mascarillas de repuesto. También se han adquirido bolígrafos, porque está prohibido pedirlos a otro estudiante. Además, en todas las aulas habrá hidrogeles para limpiarse las manos.

Nada de salir con el examen. Era una práctica relativamente común: abandonar la prueba con los papeles donde aparecen las preguntas del examen. Pero este año no será posible, ni aunque el estudiante salga sin escribir una línea de la prueba.

El contenido de los exámenes no se sabrá hasta última hora. Otra medida que busca la seguridad es que hasta el final de la mañana no se sabrá qué entró en los dos exámenes de la primera parte de la jornada (Historia de España y Lengua Castellana en el arranque de la prueba). Por la tarde ocurrirá otro tanto. Normalmente se podía compartir el contenido después de que pasase media hora del inicio del test; ahora no.

y por si acaso

Agua gracias a Gadis. La cadena de supermercados ha entregado gratuitamente a la CIUG 40.000 botellines de agua para los alumnos. Hay que recordar que en esta selectividad no habrá cantinas abiertas.

Comida en la mochila. La CIUG ha reorganizado el horario para que se queden a comer el menor número de estudiantes en las facultades e institutos. Pero aquellos que lo deseen deben recordar que tienen que llevar la comida de casa, porque no hay servicio de bar ni restaurante.

La mochila, al lado. Este año no se verán las imágenes de las montañas de mochilas en las entradas de las aulas. Cada alumno llevará la suya y la dejará cerca de su asiento.