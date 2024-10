La autopsia confirma la hipótesis del accidente doméstico como causa de la muerte de la mujer que fue encontrada sin vida en su piso de Santiago

Sandra Alonso

Un fatídico accidente doméstico con un cuchillo de cocina. Es lo que acabó con la vida de la mujer que fue hallada muerta sobre un charco de sangre en su piso de Santiago, situado en el número 64 de la calle Cancelas, al norte de la ciudad y muy cerca del centro comercial del mismo nombre. Así lo determina la autopsia, cuyo informe preliminar -el que establece la causa de la muerte- resuelve que la víctima pereció desangrada y descarta, por tanto, cualquier indicio de criminalidad en el caso.

La autopsia confirma así las primeras hipótesis realizadas a partir de los signos externos que analizaron los agentes de las brigadas de Policía Científica y Judicial, que apuntaban en la dirección del accidente y que descartaron que se tratara de un caso de violencia machista, ya que su marido, que trabaja en una empresa de autobuses, se encontraba en el momento en el que ocurrieron los hechos de ruta por Fisterra. De hecho, tuvo que ir un compañero a relevarle para que él pudiera regresar a Santiago al enterarse de lo sucedido. Además, la vivienda no parecía forzada ni había signos, al menos evidentes, de que se hubiera producido un robo violento. No se han encontrado armas, solo el referido cuchillo de cocina, y tampoco había heridas evidentes de características criminales. Qué pasó no está claro y habrá que esperar al resultado del estudio forense, pero en este momento la explicación con más posibilidades es la del accidente doméstico.

La mujer fue hallada tirada en el suelo de la vivienda por un familiar que, al no tener noticias de ella, decidió acudir al piso. Llamó de inmediato al 112, que envió a la Policía Nacional y a una ambulancia medicalizada, pero los sanitarios tan solo pudieron confirmar el deceso.

Los hechos han dejado consternados a los vecinos de esta calle de Santiago, donde la familia era muy conocida.