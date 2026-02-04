El susto de un matrimonio de Rois al desplomarse una pared de su vivienda: «Non estamos mortos porque Deus non o quixo»

1/8 UXÍA LÓPEZ 2/8 UXÍA LÓPEZ 3/8 UXÍA LÓPEZ 4/8 UXÍA LÓPEZ 5/8 UXÍA LÓPEZ 6/8 UXÍA LÓPEZ 7/8 UXÍA LÓPEZ 8/8 UXÍA LÓPEZ

Una familia de Rois se recupera del enorme susto que vivió el martes, cuando una antigua pared de piedra de su casa se derrumbó y, con ella, dos habitaciones y un baño, afectando además a una tercera estancia y a la estabilidad del resto de la vivienda. Esta mañana, una pala ha empezado a retirar el escombro caído en el camino de la aldea, antes de que un constructor proceda a cubrir la parte de la casa que quedó más expuesta, como otra habitación, que quedó inutilizada, por lo que temen que también se pueda venir abajo.

La vivienda está habitada por un matrimonio de vecinos mayores, que prefieren permanecer en el anonimato, y que solían dormir en una de las habitaciones que se derrumbaron con la pared. No obstante, el martes, a la hora del derrumbe, pasadas las nueve y media de la mañana, estaban en la cocina desayunando, aunque la mujer había poco tiempo que había estado en la habitación haciendo la cama, según ha contado hoy su hija, que reside en la misma aldea, pero en otra vivienda. «Non estamos mortos porque Deus non o quixo», ha asegurado hoy la vecina. «Por pouco tempo non nos colleu na cama e iba todo enriba de nós», ha añadido.

UXÍA LÓPEZ

Su marido explica que el derrumbe se debió, seguramente, a todo el agua de la lluvia caída, que le afectó a la pared exterior de la casa, que «era moi antiga e ablandou. Era tamén moi cativa, so tiña pedra e barro e non aguanta de nada», ha añadido el hombre. «O mal é todo da choiva, que ablandou a parede. Era moi antiga e foise humedecendo e humedecendo. E os que fixeron a placa de cemento meteron unha viga travesaña encima da parede, sen meterlle unha columna, e, ao ablandar, alá foi todo abaixo», ha relatado el vecino, visiblemente consternado.

La lluvia es un vecino más de Rois, que fue el municipio español con más agua caída en 2025 Uxía López

Según ha contado, esa parte de la vivienda había sido reformada hace alrededor de medio siglo y tenía una placa de cemento, pero apoyada en la pared de piedra, de modo que todo ello se vino abajo, sobre el camino, que quedó cerrado con los escombros. Los vecinos de la aldea, que también están impresionados con lo sucedido, ayudaron a la familia a recoger lo que quedó de los enseres que había en las estancias caídas, incluida documentación de la familia.

Los afectados achacan a la lluvia la causa del derrumbe y lo cierto es que en Rois llueve y mucho, tanto que en 2025 fue el municipio de España con más precipitación acumulada, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Y es que, en Rois, la lluvia ya es un vecino más y los datos así lo corroboran de modo que, según publica hoy Xavier Fonseca en La Voz de Galicia, este municipio coruñés es el punto con mayor precipitación media por metro cuadrado cada año, con 2.846 litros.