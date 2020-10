Se quita la vida una joven de 17 años de Rois que sufrió acoso escolar

0

La Voz de Galicia Uxía López

Rois 05/10/2020 16:01 h

La familia de Nerea Arceo Barreiro, la joven de 17 años del lugar de Seira, en Rois, que se quitó la vida días atrás, ha hecho público un comunicado en el que pide «respeto ao noso dereito á intimidade persoal e familiar», al tiempo que pide que «non se realicen nin publiquen xuízos de valor que poden ser gravemente ofensivos e inxustos, especialmente cando estamos a falar dunha persoa menor de idade». La joven habría sufrido acoso escolar en el Centro Público Integrado de Os Dices, en Rois, y en el CPI A Mahía de Bertamiráns, según denuncia la familia. También la acosaban por las redes sociales, lo que le provocó una gran depresión y ya había intentado suicidarse en otras ocasiones, de acuerdo a sus más allegados.

Su familia pide, además, que les dejen «levar a nosa pena con dignidade e xa haberá tempo para aclarar os acontecementos e, se houbese lugar, as responsabilidades a través dos procedementos legalmente establecidos». Por último, quieren que «evitemos entre todos o risco certo de que, unha vez máis, unha traxedia familiar se convirta nun espectáculo».

Por su parte, las Asociaciones LGTBIAQ de Galicia ya han expresado su apoyo público a la familia de la joven. En un comunicado conjunto de las entidades, estas denuncian que «o odio volveu a matar. Nerea quitouse a vida porque non puido soportar tanto odio. O odio á persoa diferente, á que non ama como eles. Non só é un suicidio, é un asasinato social».

Defienden que «todas e cada unha das persoas que a odiaban por ser bisexual, e que llo demostraron, son as súas asasinas. Todas as que quizá non a odiaban, pero tampouco a apoiaron, que miraron para outro lado cando era agredida, por medo ou por indiferenza, son cómplices de asasinato».

También se refieren a «todas as persoas con capacidade para actuar, que sabían o que acontecía, pero que non se posicionaron nin se implicaron o suficiente, son cómplices do seu asasinato». Finalmente, en el comunicado que hicieron público en las redes sociales, hablan de que «agora virán os queixumes, as culpas, os remorsos, os perdóns. Pero agora é tarde para Nerea. Para cantas persoas LGTBIAQ+ máis vai ser tarde tamén?».

No obstante, la familia se desvincula de estas manifestaciones de los colectivos LGTBI.

El Concello de Rois transmite sus condolencias a la familia de la joven y asegura que desconocía el acoso escolar que sufrió.