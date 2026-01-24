Antonio Rodríguez, pediatra: «Una caída de 50 centímetros para un bebé es como si fuera de dos o tres metros para un adulto»
SANTIAGO / LA VOZ
SANTIAGO · Exclusivo suscriptores
El jefe de la uci pediátrica del CHUS pide a las familias que extremen las precauciones para evitar caídas y golpes graves24 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Tres traumatismos craneoencefálicos en un trimestre activaron las alarmas en el Servizo de Pediatría del CHUS. Correspondían con bebés de menos de 12 semanas que sufrieron golpes tras despistes de sus cuidadores, lo que llevó