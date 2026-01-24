Antonio Rodríguez, pediatra: «Una caída de 50 centímetros para un bebé es como si fuera de dos o tres metros para un adulto»

En el Hospital Clínico de Santiago han detectado tres casos de traumatismos craneoencefálicos en bebés XOAN A. SOLER

Tres traumatismos craneoencefálicos en un trimestre activaron las alarmas en el Servizo de Pediatría del CHUS. Correspondían con bebés de menos de 12 semanas que sufrieron golpes tras despistes de sus cuidadores, lo que llevó