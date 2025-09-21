Cinco mujeres pugnan por ser la primera rectora de la historia de Galicia

Álvaro Sevilla Gómez
Álvaro Sevilla SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO · Exclusivo suscriptores

En la fila de arriba, de izquierda a derecha: María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais y Maite Flores Arias. Abajo, en el mismo orden: Alba Nogueira López y Mar Lorenzo Moledo
La Universidade de Santiago se dirige a las elecciones con un inaudito repóker de candidatas; una de ellas hará historia 530 años después

21 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Las cartas ya están sobre la mesa. Difícilmente serán más, aunque todavía hay margen para sorpresas de última hora. Si no hay giros de guion, como así se espera, cinco mujeres pugnarán, a partir de

