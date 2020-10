Adiós a un referente vecinal de Os Tilos

0

La Voz de Galicia Emma Araújo

santiago / la voz 22/10/2020 21:31 h

No era Anxo Rey, fallecido ayer, una persona dada a protagonismos, pero llegó a la política local con el primer gobierno en minoría de Martiño Noriega en el 2007 y asumió el área de Transporte, un concejalía que convirtió en referente para todos los concellos de la comarca compostelana por su profundo conocimiento e interés por el servicio metropolitano, bregado como estaba en todos los entresijos para que el bus circulase por Os Tilos, en cuya asociación vecinal trabajó durante años. Jubilado de banca, participó con dedicación exclusiva no remunerada en el primer gobierno del BNG en minoría (2007-2011) y continuó en el mandato siguiente, ya vinculado a Anova. Tras ocho años de intenso trabajo, sus ganas de recuperar el relax y viajar para disfrutar de su familia lo alejaron de la política, a la que regaló un talante digno de parlamentos que ya no existen.