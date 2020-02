Lembranza a Daniel García Ramos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

25/02/2020 05:05 h

Compromiso por Galicia lembrou cun ramo de flores no seu busto a Daniel García Ramos, Fillo Predilecto da Baña, no 22 aniversario do pasamento do que fora maxistrado do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e un dos máximos impulsores da normalización do galego na administración xudicial. CxG lamenta a falla de actos municipais.