La diálisis tropieza también en el tren

La Voz de Galicia j. gómez

santiago / la voz 06/11/2019 10:42 h

Una mujer con enfermedad renal crónica, que utiliza una cicladora portátil para su tratamiento de diálisis, tuvo problemas anteayer para transportar ese aparato en la estación de ferrocarril de Santiago, cuando se disponía a utilizar el primer Alvia de la mañana que realiza el trayecto con destino a Madrid. Finalmente pudo viajar en ese tren, aunque afirma haberse sentido «moi discriminada, humillada e impotente» ante la situación que tuvo que afrontar para lograrlo, según explicó a la Asociación para a Loita contra as Doenzas do Ril (Alcer Galicia). Es el segundo caso semejante que ocurre en pocos meses en Santiago: el 29 de agosto una joven de Noia, Silvia Pérez, voló con retraso a Canarias por la tarde, porque por la mañana le impidieron subir al avión con la cicladora, a pesar de haber advertido previamente esa necesidad.

A. G., la mujer que tuvo el problema en el tren, intentó dejar la cicladora en el espacio de que dispone el convoy para las maletas, pero estaba completo. Entonces, al intentar llevarla consigo le llamaron la atención, por las dimensiones de la máquina y su peso de 25 kilos. A. G. explicó que no se trataba de una maleta, sino de una máquina de diálisis, y se dio entonces una situación compleja, pues incluso le sugirieron que debía bajar del tren. Insistió en sus explicaciones y «acabáronse enterando todas as persoas que viaxaban nese tren» de su problema.

«Foi un incidente moi violento para min, porque eu dependo desa máquina, é o meu ril e non podo viaxar sen ela. É a primeira vez que viaxo coa cicladora e aínda que coñecía o caso de Silvia Pérez e ía preparada para todo foi moi desagradable. Mañá [por hoy, miércoles] regreso e espero non ter problemas», explicaba ayer.

El presidente de Alcer Galicia,, Rafael Rodríguez, afirma que «é a primeira vez que acontece un caso así para viaxar en tren, do que nós teñamos coñecemento. Iso reafirma que debemos insistir nas xestións perante as institucións para que non se repitan situacións así; porque hai normativa que ampara a estas persoas e queremos que se cumpra».

La cicladora debe transportarse de forma que se garantice que no se extravíe, porque la persona con enfermedad renal la necesita para su tratamiento. Además, su transporte debe hacerse en buenas condiciones, sin riesgos de que pueda desprogramarse o experimentar deterioro; por eso Silvia y A. G. insistían en llevar esa tecnología de forma que pudieran controlarla. Tras el tropiezo en el avión tropezó también en el tren y quieren que no pase más.

Problemas para el transporte de pacientes a los hospitales públicos

El presidente de Alcer Galicia, Rafael Rodríguez, sostiene que también han comunicado esta semana a la Consellería de Sanidade la existencia de problemas para el transporte de pacientes renales a unidades de diálisis de hospitales públicos. «A situación do transporte sanitario en Galicia require dunha optimización de recursos, rutas e educación das persoas afectadas de forma exhaustiva. A xestión actual do transporte fai augas e este é un exemplo» , indican. Señalan situaciones de «agravio comparativo entre as persoas que reciben tratamento de hemodiálise. Uns contan co servizo e outros non, sen valoración das súas circunstancias».