Una noiesa se queda en tierra tras no poder acceder al avión con una máquina de diálisis

29/08/2019 14:12 h

Esta misma tarde Silvia Pérez debía estar abrazando a su familia en Fuerteventura. Pero en lugar de eso, esta joven noiesa de 31 años y pendiente de un trasplante de riñón, sigue en Galicia, después de que no le permitieran acceder al avión acompañanda de la máquina de diálisis peritoneal que debía llevar consigo.

Todo sucedió esta mañana en el aeropuerto compostelano de Lavacolla. Silvia debía coger un vuelo de Iberia que la llevaría a Madrid, desde donde tomaría otro avión rumbo a la isla canaria. Inevitablemente, tenía que llevar con ella el aparato médico, una máquina delicada que, según advertencia de los médicos y de los propios fabricantes, debía viajar con ella en cabina. «Me avisaron de que no solo no podía arriesgarme a perderla, sino que no podíamos correr el riesgo de que se dañase o se desprogramase», cuenta.

Por ello, antes de adquirir los billetes decidió pasarse por el mostrador de Iberia en Lavacolla y consultar las posibilidades. Allí enseñó la ficha técnica de la máquina, con su peso y tamaño (unos 20 kilos). Tras revisar el personal la documentación, se le indicó que sería posible viajar con el aparato. Ella, previsora, pidió que se incluyera en su reserva el dato de que viajaría con la máquina de diálisis.

Sin embargo, llegado el día de volar, se encontró con las primeras reticencias en el mostrador de facturación. Tras una discusión, se facturó su maleta principal y se le permitió acceder a la zona de embarque. Allí se repitieron los problemas. La tripulación del vuelo le aseguró que era imposible que viajase con la maleta en cabina, que era demasiado grande, que no cabría ni en el pasillo. «No se molestaron ni en mirar la documentación que yo llevaba, se limitaron a decirme que si me lo habían autorizado se trataría de un fallo administrativo», relata la chica. «Viajar con el aparato de diálisis no es un lujo, ya me gustaría a mí poder no llevarlo», añade.

Así que en lugar de acceder a su asiento, reservados específicamente en la cola del avión, Silvia tuvo que dar marcha atrás y volver a donde la esperaba su padre que, vistos los problemas iniciales, decidió esperarla por si era preciso llevarla de vuelta a casa, como así sucedió.

La joven está indignada. No porque haya pagado más de 300 euros en unos billetes de avión que aún no sabe si podrá utilizar en los próximos días, sino por el trato recibido. «Impedimentos todos, solidaridad ninguna», resume. Por el momento, su viaje a Fuerteventura, lugar donde residió durante algunos años y que pretendía volver a visitar antes de recibir el trasplante de riñón que tiene previsto para finales de septiembre, tendrá que esperar.

Política de Iberia

En el apartado de preguntas frecuentes de la web de Iberia se señala que los equipos de diálisis pueden viajar gratuitamente «un límite de peso de hasta 50 kilos, así como las provisiones de medicamentos precisas para las dosis de diálisis de dos días».

Añade que la aceptación de embarque no precisa de autorización «siempre que su uso en vuelo no sea necesario». En caso contrario, indican debe contactarse con SERVIBERIA para solicitar la correspondiente autorización médica. Silvia Pérez señala que precisamente su consulta previa a la compra de billetes fue relativa a la posibilidad de llevar el aparato consigo en la cabina, embalado y sin funcionar, debido a la extrema delicadeza de sus circuitos.