El peregrino 100.000 llega este año ocho días antes a Santiago

Santiago 08/06/2019 13:23 h

El Camino no para de batir récords. Hoy ha llegado el peregrino número 100.000 de este año y lo ha hecho ocho días antes que en el 2018, cuando el colombiano José Enrique Forero hizo su entrada en Compostela el 16 de junio. En este ocasión, la emeféride también tiene acento latino, porque la cifra redonda ha correspondido a Cynthia Chapa, una estadounidense de origen mexicano que ha cubierto la ruta a pie desde Saint-Jean-Pied-de-Port (Francia) en compañía de su hermano Sergio.

Ambos hermanos han sido recibidos en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino de Santiago por el conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, y el deán de la Catedral compostelana, Segundo Pérez. «Desde hoxe, ambos son un máis de nós, porque a experiencia xacobea e o paso pola nosa terra é algo que marca para sempre», aseguró el representante del Gobierno gallego, que destacó la importancia de no fijarse solo en los números porque estas cifras «teñen nome e apelidos, teñen unha historia e dan forma a un relato que deixa a súa pegada en Galicia. Isto nos enche de orgullo, nos abre ao mundo e nos amosa a dimensión do que somos capaces de acadar».

Los números del Camino de Santiago son apabullantes. En el 2018 se batió el récord de peregrinos recibidos y en lo que va del 2019 ya se han superado esas cifras en un 13 %, un éxito que demuestra que la ruta se ha consolidado más allá de los meses de verano. El 66 % de los que hacen la ruta jacobea son extranjeros, lo que evidencia la enorme proyección mundial que el Xacobeo y Galicia han cobrado en el mundo.

Durante el acto de recepción a Cynthia y Sergio Chapa se les entregó una Compostela conmemorativa que ambos aseguran que guardarán como un tesoro inesperado de su viaje por el Camino de Santiago.

El conselleiro recordó además que el 2021 será año santo, por lo que la Xunta ya ha comenzado a prepararse. «Será un evento transversal no que traballamos para conseguir resultados permanentes para Santiago, para Galicia e para todo o conxunto do Estado. O Obxecticvo é que o Camiño chegue ao ano santo na súa mellor versión e que esta se manteña tamén a partires do 1 de xaneiro do 2022», señaló Rodríguez, que estuvo también acompañado por la comisaria del Xacobeo 2021, Cecilia Pereira.