Así detecta la Policía Local de Sanxenxo la procedencia de los visitantes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Sanxenxo / La Voz 11/10/2020 15:03 h

El buen tiempo anima y mucho el fin de semana del puente del Pilar en Sanxenxo. Se constata este domingo a mediodía a pie del paseo de Silgar, donde se aprovecha para andar con la mascarilla puesta. En esa calle con lunares de preferencia peatonal la mayoría de los negocios están abiertos y hay quien combina la ruta con las tiendas. En el establecimiento 5.ª Avenida prefieren no hablar de cómo va el puente. Sí lo hacen en Muñeca de Trapo. «Desde el sábado se empezó a notar bastante gente, el buen tiempo ayuda, claro», dice su dependienta tras acabar de cobrar a una pareja. Sobre los clientes, apunta que, además de gallegos, «han venido sobre todo portugueses y madrileños». El Gobierno central decretó el estado de alarma en Madrid el viernes y había quien daba por hecho una huida de visitantes de la capital de España, con o sin segunda residencia en Sanxenxo. Pero no fue así, según la Policía Local y lo que se palpa en la localidad.

El Concello, a través de su policía, hizo controles el viernes por la tarde noche y también el sábado en dos puntos, la salida de la autovía y la carretera PO-308. Un agente comenta que a estas alturas de puente ya no tiene sentido mantenerlos. Y deja claro que no se realizaron al detectar la presencia de madrileños, sino para saber la procedencia de los visitantes, como ya dijo este sábado el alcalde, Telmo Martín. «Se quiere fomentar una madrileñofobia que aquí no hay con 11.000 segundas residencias», remacha el guardia. Pero, ¿cómo son esos controles policiales? Se hacen a través de una aplicación móvil con escáner que lleva el coche y que estando parado lee la matrícula de los turismos. Ofrece el lugar de residencia del titular del vehículo, pero también si tiene en regla el seguro y la inspección técnica de vehículos (ITV), algo importante tras los retrasos para renovarla que hubo tras el primer confinamiento del país.

En el recorrido por el paseo de Silgar hay quien se sonríe tras la pregunta sobre la procedencia geográfica. Otros directamente no quieren hablar del tema. Les aburre. No es el caso de Margarita Sobral, de Pontevedra, que vive en Sanxenxo. Ella lo tiene claro. «Lo que me preocupa no es que vengan madrileños, me preocupa que las cosas se hacen mal en todas partes. Yo tengo una hija en Madrid y no ha venido. Creo que tendrían que meter una buena multa a los que se saltan el confinamiento, pero también a los que aquí no se ponen la mascarilla en las terrazas cuando hacen vida social con no convivientes», subraya esta mujer, que alude a la complicada situación que se está viviendo en Ourense por la incidencia del covid. Una pareja, natural de Ponferrada, cuenta que se desplazó a Sanxenxo para pasar el día, aunque están alojados en A Toxa, en el municipio de O Grove. Leyendo una placa frente a la madama de Silgar, unos chicos relatan que son «de fuera». Pero ese de fuera, es de aquí al lado, de Ferrol. Durante un buen rato, ningún madrileño, al menos que lo diga al periodista. Los 21 grados de máxima de esta jornada dominical llevaron a unos cuantos a bajar a la arena. Hay quien se atreve con el bañador y algún valiente hasta con un chapuzón. Otros prefieren mirar a la playa con la caña o el vino en la mano.