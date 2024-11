El colegio de Pontevedra alerta de la contratación de médicos sin la especialidad exigida

La denuncia del Colegio de Médicos de Pontevedra se refiere a la contratación de facultativos en primaria sin el título de especialista. En la imagen de archivo, el centro de salud de A Parda, en Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE

El Colegio de Médicos de Pontevedra emitió ayer un comunicado en el que acusa a la Xunta de Galicia de la contratación de médicos en atención primaria sin el título necesario de Medicina Familiar y Comunitaria. «Se comunicó inicialmente a las autoridades sanitarias el pasado mes de julio y, posteriormente, ante la persistencia de las situaciones de la contratación irregular, el pasado 20 de septiembre, a la Presidencia de la Xunta, autoridades sanitarias y unidades docentes, señalando que debían cesar estas contrataciones. La respuesta ha sido el silencio», lamentan desde el colegio pontevedrés.

Se están produciendo, alertan los profesionales, conductas y acciones de presión para la convalidación de títulos fundamentalmente extracomunitarios de manera urgente, para suplir la carencia de profesionales de medicina de atención primaria. Para trabajar en los sistemas nacionales de salud, Sergas incluido, advierten los facultativos, en atención primaria es obligatorio tener el título de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. El colegio de Pontevedra dice que los profesionales no pueden cambiar las leyes ni hacerlas, pero exigen que se cumplan o, de lo contrario, se cambien.

Por su parte, al consultar a la Consellería de Sanidade, esta respondió que «o Servizo Galego de Saúde quere deixar claro que os facultativos que están a exercer no sistema sanitario público teñen a formación axeitada para desempeñar con total garantía as súas funcións asistenciais e contan cunha dilatada experiencia de anos de satisfactoria e eficaz prestación de servizos aos usuarios da sanidade pública». La Consellería de Sanidade explica que se está ante una «situación xeneralizada de escaseza de médicos» y llama la atención acerca de la «urxencia de que o Goberno de España adopte as medidas necesarias para incrementar o número de profesionais dispoñibles».