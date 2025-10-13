150 años de cárcel: la pena para los narcos antipáticos que no daban los buenos días y crearon un laboratorio de coca en una aldea de Cotobade

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

CERDEDO-COTOBADE · Exclusivo suscriptores

Exterior de la vivienda en la que se desarrolló un operativo contra una red de narcotráfico en Cotobade (Pontevedra)
Exterior de la vivienda en la que se desarrolló un operativo contra una red de narcotráfico en Cotobade (Pontevedra) RAMON LEIRO

Se condena a 16 personas por formar parte de una red criminal que llegaba desde Colombia a Galicia pasando por Canarias, Madrid y Portugal y que tenía a dos españoles al frente

14 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El 20 de marzo del año 2023, en Cutián, una aldea de Cotobade no se hizo de noche nunca. Potentes focos y las luces de los coches policiales alumbraron de forma descomunal la madrugada ante

