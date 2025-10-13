150 años de cárcel: la pena para los narcos antipáticos que no daban los buenos días y crearon un laboratorio de coca en una aldea de Cotobade
Se condena a 16 personas por formar parte de una red criminal que llegaba desde Colombia a Galicia pasando por Canarias, Madrid y Portugal y que tenía a dos españoles al frente14 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El 20 de marzo del año 2023, en Cutián, una aldea de Cotobade no se hizo de noche nunca. Potentes focos y las luces de los coches policiales alumbraron de forma descomunal la madrugada ante