Abierta una investigación judicial a una profesora en un colegio de Bueu

Colegio de Montemogos, en Beluso, Bueu Ramón Leiro

Un juzgado de Marín ha abierto una investigación a una profesora del colegio de Montemogos, en la parroquia de Beluso, en Bueu, a consecuencia de una denuncia realizada por la madre de una alumna de tres años ante la Guardia Civil. Según las fuentes consultadas, el suceso que se investiga habría tenido lugar en un aula de infantil en el mes de octubre, pero ha trascendido ahora. La docente estuvo de baja desde noviembre hasta hace quince días, según señalaron fuentes vecinales. Se desconoce el motivo concreto de la demanda, pero sí que se está llevando a cabo este examen de lo denunciado por parte del juzgado. Desde el centro escolar declinaron hacer declaraciones. Por su parte, desde la directiva de la ANPA Cabo Udra emitieron un comunicado en el que expresaron que están «al corriente de los hechos y de que hay una investigación abierta». Añadieron: «Para no faltar a la credibilidad de ninguna de las partes implicadas esperamos y aceptamos la decisión que tome la Inspección de Educación y demás estamentos que puedan estar involucrados».

La Consellería de Educación confirmó la existencia de la denuncia. «Nestes momentos hai unha investigación policial en marcha e a consellería está á disposición para colaborar con todo o que se lle requira sobre este asunto», apuntaron, pero sin facilitar más datos al estar implicados menores. En todo caso, el departamento autonómico afirmó que la Inspección Educativa «está facendo seguemento do asunto en contacto directo co centro educativo para tomar as decisións que correspondan».

Desde la Fiscalía de Pontevedra manifestaron que, en lo que respecta a la vertiente penal de esta causa y que se refiere a la conducta de la profesora, se ha remitido al juzgado de Instrucción de Marín, que es competente en el caso de la localidad de Bueu, y será este órgano judicial el que tramite la denuncia para determinar la posible existencia o no de un ilícito penal en la conducta de la docente.

En lo que respecta a las menores, la Fiscalía abrirá diligencias informativas civiles, las cuales se archivarán. El ministerio público «considera que las niñas están bajo la correcta protección y custodia de sus padres».