Teo y María, de Cómplices: «Lo de Bad Bunny fue maravilloso, la bofetada más grande a Trump»

Teo Cardalda y María Monsonís, en su casa de Gondomar, donde han encontrado su mejor refugio. XOAN CARLOS GIL

María Monsonís (Vigo, 1964) y Teo Cardalda (Vigo, 1962), Cómplices sobre el escenario con uno de esos dúos inmortales de la música española, y en la vida, casados, con cinco hijos y otros tantos perros,