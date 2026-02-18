Teo y María, de Cómplices: «Lo de Bad Bunny fue maravilloso, la bofetada más grande a Trump»
PONTEVEDRA / LA VOZ
PONTEVEDRA · Exclusivo suscriptores
El excomponente de Golpes Bajo y su eterna pareja en la vida y el escenario tocan esta semana en Cuntis, en un momento en el que tienen tanto carrete como susto en el cuerpo: «La ultraderecha da mucho miedo», dicen18 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
María Monsonís (Vigo, 1964) y Teo Cardalda (Vigo, 1962), Cómplices sobre el escenario con uno de esos dúos inmortales de la música española, y en la vida, casados, con cinco hijos y otros tantos perros,