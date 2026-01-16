Hacer horas extras en los concellos, la anormalidad que se volvió normal por la tacañería en las contrataciones
Hace unos días, el Ayuntamiento de Marín acaparaba titulares por los centenares de horas extraordinarias que hicieron algunos de sus trabajadores. Sindicatos, jueces e inspectores laborales contextualizan esta práctica y señalan: «Es algo que no debería pasar, pero pasa en muchos sitios»19 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Cuenta Jerónimo Fernández, responsable de Administración Local del sindicato CSIF en Galicia, una historia que, sin dejar de ser una anécdota particular, resume lo que pasa con las horas extras en los ayuntamientos gallegos, un asunto