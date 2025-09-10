Almudena Cid, exgimnasta olímpica y actriz: «Este verano, en Pontevedra volví a sentirme niña»

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA · Exclusivo suscriptores

La exgimnasta Almudena Cid, este verano, en Galicia.
La exgimnasta Almudena Cid, este verano, en Galicia.

Se ha convertido en una embajadora de la ciudad del Lérez después de que una fuente de la ciudad, en la que una niña sostiene un aro, la llevase a un tiempo feliz en el que «la gimnasia rítmica era solo un juego»

10 sep 2025 . Actualizado a las 16:22 h.

Francesco Tonucci, pensador y pedagogo italiano con famosísimas viñetas en las que pone el dedo en la llaga sobre cómo coartamos el pensamiento infantil y cómo las ciudades necesitan mirar hacia los más pequeños, que

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 mes Suscríbete