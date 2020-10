Nada los aleja de la selección

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia NIEVES D. AMIL

PONTEVEDRA / LA VOZ 29/10/2020 10:55 h

Álvaro Preciado y Pablo González están abonados a la selección. Los jugadores del Cisne partirán el próximo domingo para Sierra Nevada, donde se concentrarán los Hispanos júnior, y para Madrid, donde Jabato dirigirá a los juveniles durante una semana. Ni la pandemia puede con estas concentraciones, que se hacen con la esperanza de que el próximo enero pueda celebrarse el Europeo aplazado. Ellos saben que no es el mejor momento para desplazarse por el país, pero la importancia de estas citas les da alas para viajar después de que el sábado se enfrenten al Barça en el Municipal. La de Preciado y González son las mejores noticias que han llegado al Cisne en un mes para olvidar. Casi 15 días asilados, siete positivos en la plantilla y tres partidos aplazados es el balance de un octubre que todos esperan que se acabe cuanto antes. Todavía hay siete de ellos confinados hasta que las PCR den por finalizado el brote de covid surgido en el equipo tras el partido del Cuenca. «Da respeto tener que viajar, pero hay un protocolo exigente y antes de partir nos harán una PCR», apunta Preciado, que reconoce que se ha hecho tantas pruebas en los últimos meses que ya no sabe el número de ellas que lleva. Tampoco cuenta ya las veces que ha estado con la selección. «Las primeras veces las contaba, pero cuando empezó a ser habitual lo dejé», apunta. Ahora tiene ganas de llegar a Granada y volver a ver a sus compañeros: «Estás con gente de tu edad y hay mucha competitividad para rendir e intentar estar en el siguiente torneo, al principio me costó adaptarme, pero me ilusiona mucho ir. Hace muchos meses que no nos vemos», subraya Preciado.

En la misma situación está Pablo González. El portero viajará a Madrid, donde Jabato ha citado a la selección juvenil. Ellos comparten vestuario en el Cisne y en la selección. Para González es un plus conocer al entrenador a la hora de saber cuáles son sus exigencias. «Siempre vale mucho la pena ir con la selección por la experiencia que llevas, se supone que vas a entrenar con los mejores de tu categoría», indica González. Él sí que sabe cuántas citas lleva con los Hispanos juveniles. «He ido cuatro o cinco veces a torneos y si tenemos en cuenta las concentraciones, son ocho», señala.

Tanto Preciado como Pablo partirán para Granada y Madrid, respectivamente, después de la cita más importante del año. El sábado se enfrentarán al Barça en el Municipal después de 15 días de confinamiento y sin seis de sus jugadores. «Es el número máximo de bajas que se pueden tener para pedir un aplazamiento», explica Pablo González, mientras Preciado añade que «es un encuentro muy especial, juegas contra los mejores con el equipo de tu vida, pero es una pena que sea sin público». Faltarán seis jugadores menos y solo habrá 60 espectadores en las gradas. «Es un partido muy especial que nos da mucha pena jugar sin público», reconocen. En los sueños deportivos de estos jugadores estaba siempre poder jugar contra el Barcelona defendiendo la camiseta del Cisne. El covid hará que lo viven de forma atípica. Esta misma semana se incorporaron a los entrenamiento después de 15 días parados. Y prefieren ver el lado bueno de las cosas. Es un partido esperado, pero que suele darse por perdido antes de empezar. Así que casi mejor jugarlo en estos momentos, que hubiese tocado un rival de «nuestra liga». «Nos está costando empezar, estamos más centrados en la preparación física para intentar dar el sábado una imagen correcta», comenta Preciado. Pablo esá en sintonía con su compañero y defiende que «hay que lucharlo». En su caso acaba de salir también del confinamiento de 15 días en su casa familiar. Está interno en el colegio Los Sauces, pero al haber positivos en el equipo, tuvo que regresar a su casa de Vigo.

Los dos cruzan ahora los dedos para que la aventura con la selección nacional de la próxima semana no suponga un contratiempo en una liga que ya está siendo interrumpida con más frecuencia de la que estas promesas del balonmano nacional se esperaban.