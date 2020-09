Los comedores escolares y el Plan Madruga gestionados por la Fanpa no empezarán en Pontevedra y Marín el día 1

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Pontevedra / La Voz 25/09/2020 09:20 h

Los comedores escolares y el servicio del Plan Madruga gestionados por la Fanpa en los municipios de Pontevedra y Marín no comenzarán a funcionar el día 1 por discrepancias de la federación con el protocolo de Educación, que ve imposible de aplicar por una serie de carencias del documento. Hoy la federación enviará un nuevo protocolo de ambos servicios a la Consellería de Educación, que si es atendido a tiempo podría implicar la puesta en marcha de comedores y Plan Madruga el día 5, pero está todavía todo en el aire.

La Fanpa indicó que siempre fue su voluntad llevar a cabo estos servicios, «debido á importancia que teñen para a conciliación das familias e outras consideracións sociais». En la reunión del pasado 4 de este mes se acordó que la organización de los servicios se condicionaría a dos requisitos. Por un lado el compromiso público de la Consellería de Educación para compensar a las familias de los aumentos del coste de los servicios por las medidas relativas a la adaptación al contexto de la pandemia. Por el otro, la aprobación por parte de la Xunta de un protocolo específico que recogiese las necesidades de ambas iniciativas.

Sobre el primer punto, el actual conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se comprometió a incrementar «de xeito significativo» los importes de las subvenciones para este curso. En el segundo, se publicó un protocolo de comedores que, en opinión de la Fanpa, «non reúne os contidos mínimos que consideramos necesarios para desenvolver os servizos». Echan en falta que no se incluya el Plan Madruga y no se delimite la responsabilidad de las Anpa organizadoras de los servicios; una recogida y entrega de alumnos poco flexible, y la obligación de entregar un plano de situación de los usuarios y mantenerlos en puestos fijos, «sen tener en conta que os usuarios non son os mesmos todos os días nin durante todo o curso».

La Fanpa envió aportaciones a este documento y mantuvo conversaciones y reuniones con la consellería pero sin que se tuviesen en cuenta estas reivindicaciones. La puesta en marcha de los servicios necesita de un plazo de entre siete y diez días para la gestión de usuarios, logística, personal e instalaciones. «Debido ás consideracións anteriores, dende Fanpa anunciamos a imposibilidade de que o Plan Madruga e o comedor comecen o vindeiro 1 de outubro nos centros de Pontevedra e Marín con ditos servizos xestionados pola Fanpa».

A petición de la Xunta, hoy se enviará un protocolo específico sobre los aspectos polémicos. Si la Xunta lo validase esta semana, podrían comenzar a prestarse los dos servicios el lunes 5 de octubre. «En caso contrario tería que pospoñerse a data de comezo proposta», afirman desde la federación. La fecha definitiva se confirmará en el momento en que dispongan de la validación de la propuesta de protocolo.