Los arroaces se dejan seducir por Pontevedra

La Voz de Galicia López Penide

Pontevedra / La Voz 29/07/2020 13:16 h

Una vez más, varios arroaces se dejaron ver, a primera hora de la noche de este martes, por el tramo urbano del río Lérez, una imagen que empieza a ser algo común en las últimas semanas.

A pesar de lo que pudiera parecer inicialmente, la presencia de estos mamíferos marinos no es nueva en Pontevedra, ya que se han producido avistamientos en el pasado. «Nós, en principio, non detectamos que haxa diferencias de entrada este ano a outros anos. Os arroaces non suben polo río a menudo. Non están todos os días, o que pasa é que, ao mellor, entran e tardan unha semana en salir», precisó Alfredo López, de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA).

Este experto sostiene que remontar el Lérez es para los arroaces «un risco», pero se ven atraídos por la comida. De este modo, pueden pasar unos días en este entorno alimentándose para, posteriormente, desplazarse a aguas donde es más habitual su presencia. «Non temos datos que nos indiquen que haxa unha situación diferente á de outros anos», insistió al respecto.

En este punto, apuntó la posibilidad de que, como consecuencia del confinaniento derivado del coronavirus, los pontevedreses volvieron a dirigir su vista al Lérez. «A única diferenza é isa, que hai máis persoas mirando».