Sánchez anuncia que el Gobierno desclasificará este martes los documentos del 23F

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. H.Bilbao | EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la desclasificación de los documentos relativos al 23F, con el objetivo —según afirmó— de «saldar una deuda histórica con la ciudadanía». El presidente defendió que «la memoria no puede estar bajo llave» y subrayó que las democracias necesitan revisar su pasado para poder construir «un futuro más libre».

El anuncio lo realizó a través de un mensaje en redes sociales, en el que también expresó su agradecimiento en el que también expresó su agradecimiento «a quienes abristeis camino». Este lunes se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, protagonizado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero.

La medida se hará efectiva este miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una vez desclasificados, los documentos estarán disponibles para el público en la web de La Moncloa,.

