El Teucro apuesta por la cantera al contar el próximo año con David Rey

14/07/2020

El Teucro advirtió desde que empezó a confeccionar la plantilla de que este año harán una fuerte apuesta por la cantera. En esa línea de trabajo renovaron en días anteriores a Cristian Remeseiro y ahora a David Rey, que se formó en la base del Teucro desde edades muy tempranas. Comenzó en categoría alevín y continuó hasta juvenil, donde acabó de formarse en el equipo de Primera Nacional. «Renuevo en el Teucro porque me siento muy cómodo y es el club de mi vida. Me ilusiona el proyecto que quieren sacar este año, me parece muy bueno. Quiero aportar mi máximo al equipo», apunta Rey, quien a pesar de crecer en las filas azules, la temporada 208-19 fichó por el Balonmano Chapela.

Llegó en calidad de cedido y después de una buena campaña, regresó al Teucro para compaginar los entrenamientos y los partidos entre el equipo de División de Honor Plata y del de Primera Nacional. Este año será su primera temporada como jugador del primer equipo, donde Irene Vilaboa cree que aportará lanzamiento exterior y reforzará las tareas defensivas, siguiendo esa exigencia del club de contra con jugadores polivalentes.