Picallo: «O proxecto segue enfocado cara a canteira»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

pontevedra / la voz 22/06/2020 10:45 h

El Cisne pudo al fin iniciar las celebraciones de su ascenso a Asobal interrumpido por la pandemia del coronavirus. Ayer el equipo se dio cita en el Teatro Principal, casi un mes después de decretarse su ascenso. Pero el equipo no quiere perder su filosofía del balonmano. «Non queremos morrer de éxito. Somos un equipo enfocado cara a canteira», dijo Santi Picallo, presidente de la escuadra pontevedresa. Precisamente esa vertiente también fue destacada por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y Tino Fernández, edil de Deportes, que recibieron a los jugadores. El regidor destacó la importancia que tienen los éxitos deportivos como los del Cisne en la autoestima colectiva. «Demostrades que dende aquí tamén se pode triunfar», destacó Lores. Tino Fernández destacó el buen juego que mantuvieron en la temporada pasada y les auguró muchos éxitos si mantienen ese mismo nivel en la nueva categoría.

Pero aunque ayer era tiempo de celebrar, Picallo no dejó pasar la oportunidad para reivindicar la filosofía de base del club y descartar un endeudamiento de la entidad para asentarse en la categoría.

Este extremo fue reconocido por el regidor, Fernández Lores, que dijo que el club mantiene una política coherente. b habló Fernández Lores, poniendo al Cisne como ejemplo para otros clubes de la ciudad. «Hai algúns equipos cos que hai que estar pendentes cada certos anos de estar ahí para que non desaparezan», deslizó Fernández Lores. Entre los que no incluyó al Cisne, pero sí se podía entender una referencia al Teucro, que arrastra problemas económicos. Frente a esa realidad, Lores insistió en el elogio del modelo del Cisne.. «Levades unha traxectoria de xestión deportiva coherente e iso non é fácil. Sei que se vai manter esa coherencia e iso danos seguridade de que este proxecto non acabará aquí»

Ayer fue el momento del reconocimiento institucional, pero el Cisne piensa también en una celebración con la afición que lo ha acompañado, respetando las normas sanitarias, así como una cena de los artífices del ascenso, igualmente con todas las precauciones.

Una celebración merecida, no solo por los resultados, sino por el juego desplegado, porque, como elogió Tino Fernández, «erades o mellor equipo da categoría, daba gloria veros xogar».