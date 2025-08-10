Un incendio en Maceda obligó a decretar el nivel 2 de emergencia en el pueblo de A Teixeira

Los focos en la provincia están concentrando el esfuerzo de numerosos medios aéreos y terrestres Santi M. Amil

Pasaban 20 minutos de las once de la noche del sábado cuando se daba la alerta de un nuevo incendio forestal en la provincia de Ourense, concretamente en el término municipal de Maceda. La hora y la forma en la que se activó, con cinco focos prendiendo de forma simultánea en la parroquia de Castro de Escuadro, dejan pocas dudas sobre la intencionalidad de un fuego que durante la madrugada se convirtió en un peligro real para los vecinos del núcleo de A Teixeira. Según el último dato de Medio Rural, han ardido 300 hectáreas.

La Xunta llegó a decretar la situación de alerta en nivel 2 ante la proximidad de las llamas y, aunque se consiguió frenar el avance del fuego y ya no existe riesgo para las viviendas, los vecinos permanecieron varias horas fuera de sus casas. «Cando chegaron os medios, eles xa saíran das casas e non puderon voltar ata pasadas as catro», relata la alcaldesa, Uxía Oviedo. Durante la noche se vivieron momentos de tensión, especialmente en un momento en el que las llamas dejaron aislado el núcleo al atravesar la carretera de acceso. La alcaldesa lamenta las pérdidas que el fuego va a ocasionar en la economía de muchas familias: «Aparte do risco que supuxo para as persoas e as vivendas, é unha perda para moitos veciños que viven do monte e do gando». Según informan desde Medio Rural tres técnicos, once agentes, 17 brigadas, 14 motobombas, cuatro palas, tres helicópteros y seis aviones trabajan en las labores de extinción de este incendio forestal.

También sigue ardiendo el monte de Chandrexa de Queixa, en el Macizo Central ourensano. El fuego que arrancó viernes ronda ya las 800 hectáreas afectadas, según la última estimación. Es el de mayor dimensión de la temporada estival en Galicia. El alcalde de este pequeño municipio de la provincia ourensana, Francisco Rodríguez, se mostraba convencido de que también es intencionado. «Tivemos outros pequenos conatos este verán pero foi polos lóstregos, nunha xornada de treboada. Eu estou convencido que neste prendéronlle con intención. No sitio no que empezou, se non é provocado, non prende», dice el regidor, que se muestra agradecido por el esfuerzo de las brigadas y los medios aéreos. «Está nunha zona moi complexa, moi escarpada. É difícil traballar ahí, e por riba dos 1.600 metros sempre hai correntes de aire», señalaba. Afortunadamente las llamas no han amenazado ningún núcleo de población. «O máis próximo ás lapas estuvo a tres kilómetros», recuerda. Eso sí, en cinco o seis localidades del concello hubo momentos en los que el humo se notaba con bastante intensidad, aunque no fue necesario alertar a los vecinos para que se confinasen. «Foi cando empezou a soplar do sul e orientaba o fume cara eles, pero pasou rápido» aclaraba el alcalde que confía en que los medios de extinción consigan estabilizar pronto este fuego forestal que se ha propagado con rapidez por el monte raso.

Personal del Servicio de Prevención e Extinción de Lumes de la Consellería de Medio Rural, la BRIF de Laza, la BRIF de Tabuyo y otros medios aéreos del Gobierno están trabajando en este incendio forestal que arrancó en la parroquia de Requeixo y ha consumido sobre todo monte bajo. El problema que están teniendo es la orografía.

Hasta el momento, en este fuego de Chandrexa de Queixa están trabajando diez técnicos, 32 agentes,51 brigadas, 26 motobombas, cinco palas, dos unidades técnicas de apoyo, once helicópteros y diez aviones. Hay también medios del Ministerio para la Transición Ecológica.

Mientras, sigue estable el incendio forestal en el municipio de A Fonsagrada, parroquia de Monteseiro, en la provincia de Lugo, que se inició la tarde del martes, y que, según las últimas estimaciones, afecta a alrededor de 150 hectáreas. Para extinguirlo se han movilizado seis técnicos, 53 agentes, 69 brigadas, 75 motobombas, tres palas, siete helicópteros y ocho aviones.

No ha habido cambios en la situación de otros incendios. Están controlados los de Ponteceso-Corme Aldea (60 hectáreas quemadas), Ponteceso-Brantuas (200) y Padrenda (40).