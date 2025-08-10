Rueda avisa a los incendiarios: «Seguiremos perseguíndoos»

Brais Lorenzo | EFE

«Seguiremos perseguíndoos» ha advertido Alfonso Rueda a los incendiarios, a quienes ha responsabilizado de la «inmensa maioría» de los incendios forestales declarados este verano.

El presidente de la Xunta, que visitó la XVIII Feira do Viño de Monterrei, recordó que ya se han producido «varias detencións» de presuntos incendiarios —dos esta semana en Ourense— y lanzó el «aviso» a quienes actúen como ellos de que las fuerzas de seguridad seguirán trabajando.

Rueda señaló que las altas temperatura «dificultan as tareas de extinción» y «son máis propicias» para que las llamas se reaviven, pero insistió en la importancia de la acción humana, que «pon en perigo propiedades e vidas humanas». Cuando se provoca un incendio, subrayó, se hace «un mal moi grande», que puede tener consencuencias mucho más graves si se producen cerca de núcleos de población.

El presidente agradeció la «labor fundamental» de los servicios de extinción autonómicos y de otras administraciones que combaten a estas horas los fuegos en distintos puntos de Galicia.

Rueda señaló que el incendio «máis importante» hasta el momento en la comunidad es el declarado en el municipio ourensano de Chandrexa de Queixa, que ha quemado más de 800 hectáreas, la mayoría de monte bajo, pero amenaza la Serra do Invernadoiro.

También se refirió al que se produjo en Maceda, outro municipio de Ourense, la noche del sábado, que obligó a declarar el nivel 2 de emrgencia por la proximidad a viviendas, que pudieron ser «preservadas» de la llamas.

Ante la continuidad de la ola de calor los próximos días, el presidente se mostró esperanzado de que los incendios «non vaian a máis» y sea posible extinguir «canto antes» los que permanecen activos hoy.