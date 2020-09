La meteorología no pudo con la Bela Auria

0

La Voz de Galicia

20/09/2020 20:16 h

La fiesta histórica de Ourense llegaba a su cita anual con dos objetivos claros: proponer a los ciudadanos un viaje en el tiempo para regresar a los felices años 20 y, en esta edición, celebrar el centenario de la revista Nós -y, por extensión de la generación del mismo nombre-.

Aunque la meteorología quiso interferir en la celebración de la Bela Auria finalmente la fiesta celebró el centenario de Nós con un amplio programa de actividades que fue modificado en algunas de las propuestas para adaptarse al tiempo. Entre los cambios adoptados para garantizar la celebración de las propuestas se optó por cancelar la «zona de xogos populares e recunchos ourensáns» , manteniendo el resto de actividades en el horario previsto y trasladando una buena parte de las mismas al salón noble del Liceo.

Espacio sorpresa

Entre las actividades de la Bela Auria 2020 se incluyeron propuestas como el taller de Lindy Hop o el concierto de The Swinging Flamingos -se desarrollaron por la mañana en los Xardíns do Bispo Cesáreo-, el juego de escape «As linguas de Nós», la ruta teatralizada «Nós e as mulleres», el taller de esgrima antigua, cuentacuentos y otras iniciativas.

Un espacio de la ciudad que normalmente está cerrado al público, el callejón entre el Liceo y Santa Eufemia, sirvió como «canle de saída» de la fiesta. La apertura del mismo sorprendió al público que participó en la Bela Auria.

En el Liceo. Algunas de las actividades del programa fueron trasladadas a la entidad cultural del casco histórico ante la meteorología adversa.