El arrastre de ceniza de los fuegos deja sin agua potable a varios concellos de Valdeorras
O BARCO
O BARCO DE VALDEORRAS
Instalan fuentes portátiles en O Barco para que puedan abastecerse los vecinos de los municipios afectados24 oct 2025 . Actualizado a las 21:18 h.
Tras un gran incendio forestal el temor está en la lluvia, en las consecuencias de las precipitaciones sobre un terreno dañado y sin vegetación. Y los miedos que tenían varios alcaldes de la comarca ourensana