Uxía Oviedo, alcaldesa de Maceda: «Cando ardeu o coche asusteime polos brigadistas»

Uxía Carrera Fernández
UXÍA CARRERA OURENSE / LA VOZ

MACEDA · Exclusivo suscriptores

ALEJANDRO CAMBA

La regidora socialista, de 25 años, estuvo día y noche vigilando el fuego y acompañando a los equipos de extinción a los focos

31 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La alcaldesa de Maceda asegura que vivió los momentos complicados de los incendios como cualquier otro vecino. «Todos os que estivemos en primeira liña pasamos moita tensión», defiende la socialista Uxía Oviedo. Pero ella lo

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 3 meses Suscríbete