Uxía Oviedo, alcaldesa de Maceda: «Cando ardeu o coche asusteime polos brigadistas»
OURENSE / LA VOZ
MACEDA · Exclusivo suscriptores
La regidora socialista, de 25 años, estuvo día y noche vigilando el fuego y acompañando a los equipos de extinción a los focos31 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La alcaldesa de Maceda asegura que vivió los momentos complicados de los incendios como cualquier otro vecino. «Todos os que estivemos en primeira liña pasamos moita tensión», defiende la socialista Uxía Oviedo. Pero ella lo