Celanova guardó un minuto de silencio por la mujer hallada muerta en una maleta en Vigo

MIGUEL VILLAR

Representes municipales y vecinos de Celanova guardaron ayer un minuto de silencio en recuerdo a Mari Carmen Bento Domínguez, que fue asesinada en Vigo y cuyo cuerpo se encontró dentro de una maleta el pasado 24 de febrero. Mari Carmen, de 60 años, era natural del pueblo de Moimenta, en la parroquia de Santa Eufemia de Milmanda.

El alcalde de Celanova, Antonio Puga, señaló que, aunque no conocía a la mujer, sí a varios familiares con los que todavía no se ha podido poner en contacto. «Inda que estes actos son simbólicos sen máis, teñen o alcance de concienciarnos para ver se entre todos e dunha vez podemos pór fin a esta lacra da violencia machista. Neste caso, parecía que a violencia do home podería estar xa anunciada nalgunha outra muller, dados os antecedentes do presunto autor dos feitos», dijo el alcalde.