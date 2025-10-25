Siguen las restricciones de agua en Valdeorras: «O peor está por chegar»

Una de las fuentes instaladas por el Consorcio de Aguas en O Barco para garantizar el suministro a la población. LOLITA VÁZQUEZ

Los arrastres de ceniza por las lluvias están contaminando las aguas de las que se abastecen decenas de núcleos de población en la comarca de Valdeorras. Este sábado no llovió y la turbidez bajó en algunas localidades, pero se mantienen la restricciones. La Diputación instaló el viernes dos fuentes portátiles en O Barco y el trasiego de vecinos llenando garrafas es frecuente.

El problema no está, no obstante, en la capital municipal, que capta el agua en el arroyo Candís, en una zona que no se vio afectada por los incendios del pasado mes de agosto. Sí se han visto afectadas las redes de abastecimiento en los pueblos de la ladera norte. «En Vilanova sae xa menos turbia, pero aínda non clarificada de todo», explica el alcalde barquense, Aurentino Alonso, que cree que lo peor está por llegar.

Hasta ahora las lluvias han sido suaves y, pese a ello, ya han provocado arrastres de ceniza que han obligado a restringir el consumo de agua. Además, las previsiones meteorológicas no invitan al optimismo. «Como veña unha choiva torrencial, a ver o que pasa», dice Alonso.

María Albert, alcaldesa de A Rúa, comparte esa preocupación. En ese municipio la ceniza colapsó dos captaciones, aunque el problema pudo contenerse antes de llegar a la red. «Se pasa isto cunha hora de auga, imos ter un problema moi gordo. O peor está por chegar», dice sobre las previsiones de lluvias de la próxima semana.

La Xunta urge a la confederación hidrográfica y a los concellos que actúen

La conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha urgido este sábado a la Confederación Hidrográfica del Duero y a los ayuntamientos a que «actúen» sobre el arrastre de cenizas a ríos, que actualmente está afectando a las captaciones de aguas de municipios de la comarca de Valdeorras.

En una visita a Cualedro y preguntada por los medios al respecto de las localidades que ya están sufriendo sus consecuencias, ha asegurado que Augas de Galicia ya ha «concluído» los trabajos que les correspondían y colaborará «á marxe» de sus competencias.

En este contexto, Vázquez ha recordado que se ha reunido con una decena de alcaldes y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, que, según informa la conselleira, «están empezando agora os seus traballos».

«Nós estamos axudando á marxe da que pode ser nosa competencia, sempre que teñamos a disposición os terreos que nos poñen os concellos e incluso particulares», ha expuesto.