Extinguido el fuego forestal de Entrimo que quemó 223 hectáreas del parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés

Imagen del incendio en la Serra do Xurés Alejandro Camba

La Consellería de Medio Rural daba por oficialmente extinguido este sábado el incendio forestal que entró en Galicia el pasado miércoles procedente de Portugal. Se había declarado poco después de las ocho y media de la tarde del martes en territorio luso y tras calcinar nueve kilómetros cuadrados pasó la frontera a través de los montes de Castro Laboreiro, pertenecientes a la cámara portuguesa de Melgaço hacia territorio ourensano.

Entró en Galicia por la parroquia de Venceáns, en el municipio de Entrimo. Eran las cinco de la tarde del miércoles. Desde entonces y hasta el viernes, que pudo ser controlado, no dejó de avanzar por el parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés pese a los esfuerzos de los medios de extinción que fueron movilizados a la zona. Hasta las once y media de la mañana del sábado, momento en el que se dio por extinguido, trabajaron en el área afectada 35 agentes, 67 brigadas, 23 motobombas, seis técnicos y cuatro palas, además de una decena de helicópteros y once aviones. La última medición efectuada por Medio Rural registraba 223 hectáreas de monte raso afectadas.

En esta última semana se han producido los dos mayores incendios de este verano en Galicia. Junto a este de Entrimo, el otro de relevancia fue el de Crecente (Pontevedra). La Consellería de Medio Rural lo dio por extinguido el viernes por la noche tras afectar, según las últimas estimaciones, a 267 hectáreas de terreno.

La investigación sobre el terreno de la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO), dependiente del Gobierno gallego, identificó intencionalidad en este fuego, al encontrar tres elementos incendiarios en la zona. La presencia de llamas en zonas cercanas a viviendas obligó al desalojo de una veintena de personas durante la madrugada del miércoles al jueves, si bien pudieron regresar pronto a sus casas, sin que en ellas se produjeran daños.

También quedó extinguido el incendio forestal que afectaba desde la pasada noche al municipio ourensano de Oímbra, y que calcinó 27 hectáreas. Este fuego puso en riesgo durante la noche una granja con depósitos de combustible, por lo que los efectivos se concentraron en esa zona. La alcaldesa, Ana Villarino, ha confirmado que la instalación se «salvó» y que tampoco hubo afectación a viviendas.