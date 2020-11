Emprender y apoyar

0

La Voz de Galicia María Doallo

19/11/2020 11:30 h

Me encanta la gente valiente que hace cosas. Emprender, en cualquier momento, es lanzarse a la piscina. Tal y como yo lo veo, es una mezcla peligrosa entre luchar por un sueño -o por sobrevivir, vaya- y arriesgarlo todo por ello. Para bien o para mal es un acto heroico. Muchísimo más si se trata de hacerlo con una pandemia mundial encima y una crisis económica acechando en cada rincón de la vida. Por eso me flipa descubrir proyectazos ourensanos como la crema de cacahuete Vainatti, la tienda de ropita y complementos Toxorosa o la experiencia culinaria Michelin de esta provincia en su versión a domicilio. Llevaba semanas esperando para conocer a Xúa y lo cierto es que hacía mucho que no veía un trabajo tan completo y detallista como el de estos primos obsesionados con las raíces de su tierra, que orgullosamente comparto con ellos. De la comida de Julio Sotomayor y Dani Guzmán no hay mucho que se pueda añadir. Del placer de degustarla en pijama y viendo El diario de Bridget Jones si te da la gana, solo puedo decir que es un espectáculo. Así sin más. El caso es que estas iniciativas son calma en mitad de la tormenta, aunque los estómagos de estos valientes ourensanos estén llenos de torbellinos por las dudas y los miedos. Qué mejor que apoyarles. Otros estómagos estarán más vacíos que nunca y es fundamental no perder el foco de esos tampoco. Hay muchas familias a las que esta Navidad no le saldrán las cuentas, de ahí la importancia también de colaborar con ellas. Una opción es la Gran Recogida de alimentos que ya ha comenzado en la provincia y que permite donar en los supermercados hasta el domingo.