Arte por la cara

La colaboradora de La Voz de Galicia, la crítica Tareixa Taboada, es una reconocida artista. Una de sus últimas aventuras ha sido la participación en una exposición colectiva en Betanzos con el nombre de Segunda face. Se trata de una curiosa propuesta que invitó a 27 mujeres de toda Galicia y de Portugal a expresarse artísticamente con las mascarillas como base.

Una de las promotoras de la iniciativa, Inma Doval, explica que se utilizaron máscaras elaboradas en los talleres textiles de Eliza Oliveira y Patrícia Vasconcelos. Se trata, según dice, de un «un espazo de linguaxe en diálogo coa propia subxectividade». Y, además, «un lugar de subversión contra a invisibilidade á que a propia máscara poda inducir».

Tareixa Taboada, que también es directora artística de la Galería Visol, participa con unas propuestas coloridas. «Afrontar con valentía o bordo do precipicio dunha mesa constitúe unha crítica á estratexia imposta por unha arte de ‘casquería’ e consumo, ao mercado de prezos e non de valores e iso require un posicionamento», dice la artista ourensana, que añade: «É o xesto como expresión da arte contemporánea con certo exorcismo, certa ironía violenta e unha liberdade furiosa. Busco unha linguaxe que me sacuda as entrañas e o corazón e axite algunha conciencia».