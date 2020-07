El PSOE solicitará las actas a los dos concejales díscolos de la corporación de Castrelo de Miño

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

23/07/2020 17:40 h

La celebración frustrada del pleno de Castrelo de Miño convocado para el martes ha sido el punto de inflexión que ha colmado la paciencia de los socialistas. La sesión no se pudo celebrar porque dos de los ediles del PSOE apoyaron al PP en su rechazo a considerar urgente el pleno, lo que dejó al BNG en minoría y con el único apoyo de la portavoz socialista. Hasta la jornada del martes el secretario de organización del PSOE, Juan Carlos Francisco Rivera, se había mostrado cauto y apelaba en todo momento a que no se había producido ninguna actuación que fuese motivo de intervención, mientras apelaba al diálogo y el consenso. Al día siguiente de la sesión -en la que Francisco Pérez Iglesias y Jaime Fontanes Villamarín secundaron la posición del PP- el dirigente socialista se mostró contundente: «O PSOE vaille pedir a estas dúas persoas que deixen as súas actas por non cumprir coa vontade dos seus conveciños, que os apoiaron na súa condición de candidatos socialistas. Onte votaron co PP, e en contra da postura da portavoz do PSOE, e aínda que o paso para unha posible moción de censura non se deu a desconfianza do partido para con estas persoas é total».

Al pacto antitransfuguismo

De situarse en el nuevo escenario, la presentación de una moción de censura para derrocar al BNG, el PSOE denunciará el caso de los dos ediles ante la comisión del seguimiento del pacto antitransfuguismo. «

Abrímoslle a porta para marchar con dignidade. De non facelo agotaremos as vías legais

», indicó Francisco Rivera.