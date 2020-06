Pedro Sánchez: «La fórmula del PP para responder a las crisis es el sálvese quien pueda»

0

La Voz de Galicia miguel ascón

Ourense 27/06/2020 15:45 h

El primer gran mitin de la campaña gallega lo protagonizó Pedro Sánchez en Ourense este sábado. El presidente del Gobierno dio su apoyo explícito al candidato socialista, Gonzalo Caballero. «Pido el voto para tener la seguridad de que, al frente de la Xunta de Galicia, el Gobierno tiene a un aliado», dijo Sánchez, que intervino ante unos mil simpatizantes en el Xardín do Posío. Como medida de prevención frente al coronavirus, todos los asistentes pasaron por un control de temperatura y se limitó el aforo, de modo que decenas de personas tuvieron que seguir el acto desde fuera del parque.

Precisamente, Sánchez centró buena parte de su discurso en la crisis del covid-19 y se preguntó qué gestión habría hecho el Partido Popular en su lugar. «La fórmula del PP para responder a las crisis es el sálvese quien pueda», mientras que la máxima del PSOE es la de «no dejar a nadie atrás», dijo el líder socialista. Recordó los recortes en sanidad y educación del Ejecutivo de Mariano Rajoy o su reforma laboral y lo comparó con los acuerdos alcanzados por su Gobierno para los ERTE, las ayudas a autónomos o el ingreso mínimo vital.

Además, Sánchez afeó a los populares su falta de apoyo durante el estado de alarma. «¿Si el Partido Popular no arrima el hombro ante la crisis más grave de los últimos cien años de salud pública, de economía y también de dimensión social, cuándo va a arrimar el hombro el Partido Popular?», se preguntó. «Frente a un Gobierno que quería derrotar al virus por medio de la unidad, la derecha puso como objetivo derrotar al Gobierno por medio del virus. Se equivocaron de objetivo y han fracasado», proclamó el presidente. Según aseguró, las medidas adoptadas «se han demostrado eficaces» y ahora «la situación está «bajo control», aunque pidió a los ciudadanos «que disfrutemos de la normalidad recuperada, pero que no bajemos la guardia».

El líder del PSOE -que volverá a Galicia durante la campaña, al igual que varios de sus ministros- recordó el éxito electoral de su partido en las generales del 10N y dijo que «la izquierda tiene que volver a movilizarse». Sánchez sentenció: «No es lo mismo quién gobierne en una época de crisis».

Contra las encuestas

Sánchez intervino ante un público plagado de cargos del PSdeG. Estaban los presidentes de las diputaciones de A Coruña (Valentín González Formoso), Lugo (José Tomé) y Pontevedra (Carmela Silva), el alcalde de Vigo (Abel Caballero) o el presidente de la Fegamp (Alberto Varela). Antes de que hablase el presidente del Gobierno, se proyectaron varios vídeos de propaganda electoral y tomaron la palabra el líder provincial del partido, Rafael Rodríguez Villarino, y la cabeza de lista por Ourense, Marina Ortega, así como el aspirante a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero.

Este último hizo hincapié en la necesidad de movilización «fronte ao relato que quere facer a dereita de que todo está feito». Así, en referencia a la última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), recordó que «hai un 70 % dos galegos que creen que Feijoo vai gañar as eleccións pero só hai un 34 % que queren que Feijoo gañe». Caballero insistió a los simpatizantes socialistas en que trabajen voto a voto, especialmente para convencer a quienes ya apostaron por el PSOE en las generales de noviembre o en las municipales de mayo del 2019, para que vuelvan a hacerlo. «Eu non me resigno», proclamó.

Además, insistió en que «o único cambio posible é un cambio liderado polo PSdeG». Dijo, en este sentido, que los populares «traen entre algodóns a outras forzas progresistas» porque, en realidad, a quienes tienen miedo es a los socialistas. Sin citar al BNG -que en esa encuesta del CIS aparecía con más intención de voto- ni a ninguna otra formación de izquierdas, dijo: «Eu non son nacionalista, son galeguista. Eu non son rupturista, son reformista».

En su discurso destacó las medidas tomadas por el Gobierno central ante la crisis del coronavirus y las contrapuso a las adoptadas por el de Núñez Feijoo. «Desta crise hai que saír pola esquerda», concluyó Caballero, que destacó las propuestas del PSdeG en materia sanitaria. Prometió el fortalecimiento de la sanidad pública con 5.000 nuevas plazas y comparó ese compromiso con el cheque de 250 euros ofrecido a los profesionales, «co que Feijoo quería mercar votos». Caballero se felicitó porque «tivo que recuar» y recordó que ocurrió lo mismo cuando se anunció el cierre del paritorio de Verín.

Estación intermodal

Gonzalo Caballero también habló de más inversiones en materia educativa o de una política industrial más proactiva. En relación a esta última materia, el candidato socialista a la presidencia de la Xunta dijo que el gobierno popular «non fixo nada» y destacó la intervención del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la crisis de Alcoa. Según dijo, la empresa deberá «devolver millóns de euros» si abandona su actividad y prometió buscar inversores extranjeros para garantizar su continuidad.

Además, Caballero aprovechó que el acto se celebraba en Ourense para dar respuesta a una reivindicación de su partido a nivel local y también de otras organizaciones de la ciudad. Según dijo, si está al frente de la Xunta, promoverá una reformulación en la estación intermodal ourensana. Pese a que las obras de la terminal de buses están muy avanzadas y el gobierno autonómico planea terminarlas a finales del verano, el líder socialista dijo que la cambiará de sitio. Los socialistas ourensanos proponen llevarla más al norte para evitar el impacto que tendrá en la ubicación prevista, junto al centro de salud de A Ponte.

También en relación a Ourense, Caballero habló del «esperpento» en el que se ha convertido la política local. Recordó que Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, es alcalde gracias al apoyo del Partido Popular. «Feijoo esconde as siglas do PP e tampouco amosa ao seu representante municipal en Ourense», dijo el secretario general del PSdeG.