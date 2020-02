Escribir para entender

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia María Doallo

Ourense 19/02/2020 18:58 h

Esta es la premisa de la compostelana Ana Álvarez Soto (1996): «Escribir para estar bien, para entenderme a mí misma y para asimilar las cosas que pasan a mi alrededor». Ella es la ganadora del cuarto certamen de poesía que organiza El Cercano desde Ourense, aunque con proyección nacional. «Se presentaron 35 trabajaos y solo cinco eran gallegos. El de Ana nos cautivó», explica Moncho Conde-Corbal, promotor del concurso. Ana ganó con En un documental de la 2 explicaron que las medusas no tienen cerebro, un recopilatorio de muchos de los poemas que ha escrito desde que tenía 18 años hasta hace tan solo unos meses. «Lo único que hice fue darles cierto orden para que se pudiese advertir el cambio en la voz, supongo que la madurez. El poemario habla sobre crecimiento personal. En él hay amor y desamor, pero también muchas otras cosas», cuenta. Esta joven, tímida y risueña, escribe desde que era una niña, aunque siempre lo ha concebido como una afición, una forma de desahogarse. «De muy pequeña, para que dejase de ver los dibujos en la televisión, mis padres me compraron una libreta y me pidieron que escribiese un cuento. Desde entonces no he parado», explica. Precisamente fue su padre quien encontró algunos de sus poemas en una de esas múltiples libretas de apuntes y la animó a presentarse al certamen. Ahora que ha ganado, sin haberlo esperado en absoluto, admite que se le plantean nuevas perspectivas: «Nunca escribí pensando en darle un enfoque profesional. Esto es lo que más me aporta en la vida y lo que más feliz me hace. Descubrir que hay la posibilidad de compartirlo con la gente es algo muy bonito». Es algo que ya ha ido cosechando desde adolescente, presentándose a varios concursos de relatos cortos, en los que alcanzó el primer puesto. Pero este le impactó más. «Nunca me había atrevido a hacer públicos mis poemas. No tenía nada de fe, lo hice más por el convencimiento de mi padre que por el mío. Y al final, mira, salió bien. Estoy muy sorprendida y me hace una ilusión enorme, de verdad», dice la compostelana. Recogerá su premio en abril, para lo que tendrá que visitar Ourense, algo de lo que también tienen muchas ganas. «Es la provincia de Galicia que menos conozco y hay que ponerle solución. Estoy deseando ir a pasar allí unos días y, por supuesto, bañarme en las termas». Aquí te esperan. ¡Enhorabuena!