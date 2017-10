Un año de prisión por tirar un huevo a la cara al concejal Gonzalo Jácome

0

Ourense 19/10/2017 17:18 h

La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a Roberto Carlos Regueira, vecino del municipio de Oia, a un año de prisión como autor de un delito de atentado en la persona del concejal de Democracia Ourensana, Gonzalo Jácome. La sentencia fija también una multa de 180 euros por lesiones y concreta las indemnizaciones en un total de 1.060 euros. Aparte, la sala impone las costas al acusado, que había agredido al portavoz de DO en disconformidad con sus planteamientos en relación con la banda de música de Ourense.

La sentencia declara probado que sobre las 12.40 del 10 de abril del 2015, el acusado se acercó al concejal en la praza Maior de Ourense tras haberse celebrado un pleno, en el que había realizado el político «unas manifestaciones sobre la banda de música que no habían gustado a aquel, y por ello, y con ánimo de atentar contra la integridad física del mencionado y contra el principio de autoridad que representaba, le golpeó con la mano en la cara y el oído al tiempo que le estampaba un huevo que llevaba». El concejal, que había salido corriendo tras el agresor cuando este huyó, precisó atención médica, estuvo dos días impedido para sus ocupaciones habituales y sufre como secuela un «hipoacusia mínima».

Frente a la alegación de la defensa en el sentido de que el acusado no sabía de la condición de concejal de Gonzalo Jácome toda vez que no reside en Ourense y solo conocía su posición abiertamente crítica con la banda de música de Ourense, la sala cree considera «debidamente acreditado» ese conocimiento, que ve «evidenciado ante la propia acción emprendida por el mismo y motivada precisamente por la postura» de Democracia Ourensana contra la banda, con la que el acusado no estaba de acuerdo.