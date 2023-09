Amplio dispositivo en el río Barbaña por la sospecha de que haya un caimán

Santi M. Amil

Francisco Rey, un viandante de origen cubano que esta mañana sobre las 6.20 horas de la mañana se dirigía a realizar su trabajo de limpiacristales en Ourense, se encontró con una sorpresa en aguas del río Barbaña -afluente del Miño- que le retrotrajo a la isla caribeña. Asegura que vio a un caimán de un metro de largo y lo reconoció por ser un animal común en Cuba, aunque allí, según explicó Rey, el Estado mantiene a estos reptiles en lugares acotados, lejos de la población. Extrañado, este vecino se fue a su trabajo y allí preguntó si era usual que hubiese caimanes sueltos en los ríos. Le dijeron que no y avisó entonces a la policía local, porque sabe que estos reptiles son agresivos. La patrulla policial, con agentes locales y medioambientales de la Xunta, recorrió la orilla del río, en el centro de la ciudad detrás de la antigua prisión, pero ni rastro del caimán. Si existe, puede estar escondido entre las plantas acuáticas o bajo alguna de las cavernas de la canalización del Barbaña. Sin embargo, un experto consultado por La Voz, el veterinario Roberto Estévez, declaró que cree improbable que aparezca un animal así en el río, tanto porque no se dan las condiciones climáticas adecuadas como porque no encontraría las presas adecuadas para alimentarse. Considera que podría tratarse de un lagarto, ya que hay algunos que miden más de treinta centímetros. Afirma que afortunadamente en Galicia no existe esta fauna, que es propia de América del Norte. Esta próxima madrugada, los agentes, después de estudiar el hábitat y el comportamiento del animal, prevén realizar un rastreo nocturno del Barbaña. Los agentes medioambientales se plantean diversas posibilidades como realizar un muestreo de pesca eléctrica, cuya descarga obligaría al reptil a salir del agua, siempre que esté sumergido.