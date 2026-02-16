El chiste del salario mínimo

Unai Sordo (CC. OO.), la ministra Yolanda Díaz, Pepe Álvarez (UGT) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras firmar el acuerdo para subir el salario mínimo J.J. Guillén | EFE

La noticia mala no es, pero quienes cobren el salario mínimo a lo mejor se preguntan dónde está la gracia. La gracia nace del ingenio de Donde Dije Pedro, por primera vez presente en un acto así en el Ministerio de Trabajo. A la fiesta de la firma del incremento del SMI no acudieron por problemas de agenda ni Santos Cerdán ni Ábalos, pero tampoco los empresarios, el quid de esta carcajada: «¿Dónde está (la patronal)?», se troncha Pedro, contagiando a Unai, Yolanda y Pepe. La consecuencia inmediata es este cuadro, del que asoman más dientes que euros reciben los trabajadores «rasos» de este país. Pedro se pone a hablar como si estuviera a la izquierda de sí mismo, en plan aviso a rufianes y a navegantes de que aquí solo va a quedar hueco para Restar. Yolanda, pletórica, dejará para la posteridad una frase que mete miedo: «Siempre has estado (Pedro) en el lado correcto de la historia». De tanto amagar con salirse del Gobierno esta mujer va a acabar afiliándose al PSOE.