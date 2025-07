Noelia Núñez, la honra o la orla

Jesús Hellín | EUROPAPRESS

Sí, se puede llegar muy alto faltando a la verdad. Que se lo pregunten a Donde dije Pedro o, si se prefiere, al todavía diputado Ábalos, alias Es Que Me Tienen Envidia. La penúltima exhibición de esa especie de talento donde, como en todo, hay grados, es obra de Noelia Núñez, influencer del PP y desempleada súbita. La emergente Núñez sufría el mal de Titulitis, con el agravante de que, si descontamos el de tertuliana, título no tenía ninguno. Las trolas en el expediente de Noelia saltaron en mala hora. Lo que es la vida. Hace nada, la novísima mártir popular martirizaba a la bancada del PSOE. Si lo hacía mintiendo o no, eso era lo de menos: día sí y día también, ella salía del Congreso a hombros de los suyos. Le llamaban la Ayuso de Fuenlabrada. Vaya. El «fallo» de Noe, ahora modosa y sin escaño, es un síntoma de algo igual de triste que de feo. Como si para triunfar, en la política o en la vida, la clave fuese salir en una orla, no ser una persona honrada.