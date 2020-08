Lo que hay que tener

La Voz de Galicia Tamara Montero

10/08/2020 05:00 h

Hay que estirar el cuello tanto para llegar a entrever el dobladillo de su traje de seda italiana. Son tan insoportables y a la vez no puedes apartar los ojos de la pantalla... Cuatro niñatos peleándose por ocupar el sillón de un gran imperio mediático a la americana. Succession es una guerra en la que no se dispara ni una sola bala. Nunca nadie se había vestido tan bien para bajar a las cloacas. Cuatro niñatos que no ven más allá del dinero en el que nadan. Tampoco es culpa suya. Los mayores solo le han enseñado que la identidad se basa en acumulaciones materiales y lo que hay que tener no es precisamente calidad humana. Pero nadie les ha hablado de una pequeña sorpresa: en amasar dinero siempre hay alguien que te gana.

No hay humanidad ni siquiera en un partidillo familiar de fin de semana. También han tenido que sacar la chequera solo para poder humillar al hijo de una pareja chicana. Para esta gente las personas son desechables y cuando te aburres, simplemente las tiras y eliges a la siguiente incauta. Eres lo que tienes. Lo llevan tatuado en el alma. Tener poder, poder tener todo lo que compra un puñado de billetes y la influencia de una gran empresa mediática. En el fondo, no hay tanta diferencia. Aquí abajo también hay quien fía su capital humano a un coche de alta gama.