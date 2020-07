Ocho años de Mareas

0

La Voz de Galicia Fernando Salgado

13/07/2020 18:52 h

La izquierda rupturista, emanada del movimiento de los indignados, nació y murió en Galicia. Su puesta de largo se produjo en el 2012 con la irrupción de AGE en el Parlamento de Galicia. Su certificado de defunción lo extendieron los gallegos el pasado domingo. Significó un paréntesis de ocho años en la vida política de la comunidad autónoma.

Las Mareas se fraguaron en la forja de la crisis económica, que arrojaba al paro a millones de trabajadores, desahuciaba a miles de familias y negaba un futuro a los jóvenes. Eran en origen un movimiento antisistema, que se proponía acabar con la casta política, finiquitar el régimen del 78 y fundar una democracia participativa. Pero el asalto a los cielos fracasó y comenzó el descenso al purgatorio. Había que transformar el movimiento en un partido político e integrarse en la casta para reformarla desde dentro.

Tarea hercúlea y, a la postre, origen de las querellas y divisiones de los últimos años. Misión casi imposible por dos razones. Un movimiento de composición heterogénea, solo unido por el cemento de la indignación, se desintegra en cuanto aparecen las propuestas concretas de partido. Nunca llueve a gusto de todos y comienzan las deserciones. Y, en segundo lugar, en Galicia no había espacio en la izquierda para un tercer partido de corte tradicional. Solo el absentismo del PSOE, involucrado en el austericidio e incapaz de ofrecer alternativas a la política de la derecha, y del BNG, empeñado en la cuestión identitaria cuando todos los españoles compartían la catástrofe, parecía abrir un hueco a otra fuerza de izquierda durante la crisis.

Mientras duró la Marea, socialistas y nacionalistas lo pasaron mal. Tanto PSOE como BNG perdieron, entre el 2009 y el 2016, más de la mitad de sus votos. Y Feijoo se frotaba las manos. Si la izquierda siempre tuvo dificultades para quebrar la mayoría absoluta del PP —solo lo logró en el 2005— no fue por falta de votos, sino porque el señor D'Hondt castigaba su división en dos fuerzas. Imagínense lo que hizo el susodicho señor cuando a la mesa se sentaron no dos, sino tres comensales. Los números no mienten. En el 2009, PSOE y BNG ganaron las elecciones y perdieron la Xunta. Touriño obtuvo más de 524.000 votos —más del doble que Gonzalo Caballero— y Quintana más de 270.000. Con cinco mil votos menos que ellos, Feijoo logró su primera y más ajustada mayoría absoluta: 38 escaños. Cuatro años después, perdió más de 128.000 votos y, sin embargo, amplió su mayoría a 41 escaños. ¿Cómo se explica? Muy sencillo: cayó Feijoo, pero aún cayeron más Pachi Vázquez y Jorquera, candidatos de PSOE y BNG. Y, sobre todo, apareció un comensal imprevisto: AGE.

Desconozco cómo han acogido la debacle de las mareas en las sedes del BNG y PSOE. Supongo que los nacionalistas con euforia: han recuperado con intereses los votos que les habían robado. Presumo que los socialistas con decepción: ni siquiera obtienen las migajas. Como consuelo, sepan que el señor D'Hondt volverá a ser más benévolo con la izquierda.