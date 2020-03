No es verdad

La Voz de Galicia Fernanda Tabarés

29/03/2020 11:29 h

Claro que no. No es verdad. No es cierto el mensaje. Nunca lo es. Nunca lo fue. No es cierto que Pandemia sea transversal. Que no entienda de fronteras. Que no reconozca clases sociales. Que no se detenga ante el dinero. Que las muertes y los contagios de primera página indiquen que es una epidemia mutualizada. No es verdad. Como siempre; nunca lo es.

Esos pisos mínimos sin ventanas con varios niños pequeños.

Esos pisos mínimos con un abuelo en desconexión. Esos pisos con un marido que ha dejado de beber en el bar pero sigue haciendo en casa todo lo demás.

Pisos patera con inmigrantes en situación de inexistencia social confinados y sin manta.

Desclasados que vagan por las calles sin haber reparado en el estado en el que está el sitio ahora.

Esos viejos que ya estaban aparcados en según qué residencias antes de Todo Esto.

Esos trabajadores de a menos de mil por mes que no saben a qué mundo van a regresar. Autónomos con las cuentas justas. Y también empresarios pequeños y medianos empresarios sin margen para el abismo que vendrá tras el silencio y que lloran mirándole a los ojos a la gente.

No es cierto que Todo Esto esté siendo igual para todos.

Esos niños confinados en minipisos no pasan Todo Esto igual que otros niños. Porque es distinto estar confinado que estar atrapado.

Cuando acabe el gran silencio, esas diferencias que hoy ocultan los muros de nuestras casas se manifestarán con toda su crudeza. Sabremos de verdad qué pasó en muchos pisos durante el encierro. Y en qué se convertirán muchas vidas cuando las puertas se abran. Tampoco entonces Pandemia será igual para todos. Nunca lo es.