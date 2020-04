¿Cómo se comunican los gallegos que viven fuera?

0

La Voz de Galicia L.M.

05/04/2020

Análisis: Cómo influyen los procesos comunicativos en la realidad de los emigrantes

La irrupción de Internet y los teléfonos móviles, que ya en el año 2007 con 48 millones de líneas superaban el total de la población en España, transformó de forma radical la comunicación interpersonal e impactó aún más en los emigrantes. Así, mientras que las formas de comunicación en el pasado, carta, periódicos o teléfono de línea implicaban una larga espera, las nuevas tecnologías permiten tener un contacto diario e inmediato y modificaron no solo la forma de comunicación con sus familias sino también entre ellos en el país de destino.

El impacto de las nuevas tecnologías

Según respondieron a las encuestas realizadas por La Voz de Galicia en el marco de la investigación La innovación de los procesos comunicativos en la interactividad de la diáspora gallega y el impacto del proceso migratorio en los retornados, cerca de un 40 % contacta con Galicia todos los días y otro 10% lo hace 5 o 6 veces por semana. Además, en una segunda encuesta, un 74,6 % aseguró que se informa de lo que sucede en la comunidad todos los días, la mayoría a través de la prensa digital (92,9 %) y en menor medida por Facebook (42,9 %) y a través de la televisión (41,4 %).

Para los que vivieron el antes y el después de las nuevas tecnologías, la posibilidad de comunicación constante con familiares y amigos hace que no se pueda considerar el vivir fuera como una migración si se quiere «verdadera». Mientras que otros aseguran que no hubieran tomado la decisión de marchar si ello suponía perder el contacto diario: «Sería imposible estar hoy en día fuera de mi casa y no poder comunicarme con mi familia, como les pasó a nuestros abuelos y demás antepasados cuando emigraban a Argentina, Suiza o Alemania. En esas condiciones no me plantearía en ningún caso irme», aseguró a La Voz Jorge Moirón, original de A Pontenova, Lugo, y que reside desde hace dos años en Lima, Perú.

Los migrantes más jóvenes, y aquellos que marcharon de Galicia después del año 2008 son los que más utilizan el móvil y las redes sociales. Un 64 % de los encuestados que se fueron luego de ese año aseguró en la encuesta que usa algún servicio de mensajería instantánea para comunicarse y un 50 % afirmó que contacta todos los días, frente a un 12,5 % de quienes emigraron entre 1990 y 2008. En cuanto a los medios de contacto, Whatsapp, con un 93,7 %, es por lejos la aplicación más utilizada para contactar con los familiares y amistades que están en Galicia y la cifra aumenta al 96,9% si se tiene en cuenta solo a los que migraron después de que el uso del móvil estuviera generalizado.

En cuanto a la forma de comunicarse, la mayoría habla por mensaje de texto (59,7 %), aunque las videollamadas tiene también un peso importante (49,3 %) y si bien el uso es generalizado entre las edades, en las fases cualitativas de la investigación eran aquellos que habían formado fuera una familia y tenían hijos los que declaraban hacer más uso de esa modalidad, en general para que los nietos pudieran mantener presentes a sus abuelos.

Además. el uso de este último sistema es más importante para quienes viven fuera de España, así, utilizan las videollamadas un 58,5 % de quienes emigraron a otros países de Europa y un 47,1 % de quienes residen en América, mientras que para quienes viven en otras comunidades de España es el 11 %.

Del cruce entre las respuestas de quienes manifestaron que contactan con sus familiares a través de videollamada y el deseo de retorno, se desprende que un 60% de ellos se plantea volver a vivir en Galicia.

El cambio en el uso de la tecnología se evidencia también en lo siguiente: quienes se fueron entre 1990 y 2008, prefieren contactar por mensaje de texto o llamada normal, en tanto, quienes se fueron luego de 2008 utilizan más las videollamadas (63,6%). De esa forma, un 100% de quienes se fueron a vivir al exterior previo a la irrupción de las nuevas tecnologías manifiestan que han notado un cambio en la forma de comunicarse, que hace que actualmente se sientan más cerca de Galicia, un lugar del que echan en falta la gastronomía, sus paisajes o la familia, entre otras.

En cuanto a los que migraron antes de 1990, el medio que declaran que más utilizan ahora y antes no lo hacían es el móvil (66,7%), mientras que para quienes se marcharon después de 2008 el punto de inflexión está en el uso de Whatsapp (61,5%), aplicación de mensajería que se lanzó en 2009 y se popularizó en 2012.

Por otra parte, según manifestó un 88,8% de quienes respondieron a la segunda encuesta, durante su estancia fuera se informan sobre la actualidad política y social de Galicia, y un 83,8% se relaciona con sus familiares y amistades.

Otro de los cambios en la comunicación y contacto con la tierra está en la relación con otros gallegos en su lugar de residencia, que se da solo en un 38,8% de los encuestados. Así, mientras que en una época los centros gallegos o de españoles eran el punto de encuentro entre los migrantes, actualmente han caído en desuso y solo un 21%, la mayoría de ellos en América, aseguró que pertenece a un centro de gallegos, mientras que un 50% no pertenece a ninguno. La decadencia en el uso de ese tipo de lugares de encuentro se ve sobre todo en los emigrantes más jóvenes, y un 87,5% de quienes migraron después de 2008 no es miembro de ninguna hermandad.

En cuanto al medio que prefieren para informarse de lo que sucede en Galicia destaca la prensa digital, que utilizan un 92,9%, seguida de Facebook (42,9%) y de la televisión (41,4%).

Las aplicaciones como Facebook, Instagram o Whatsapp son más populares entre quienes emigraron después de 2008, mientras que la prensa digital y la televisión lo son entre quienes se fueron entre 1990 y 2008, o antes de esa fecha.

Por otra parte, a través de las respuestas se evidencia un cambio en la forma de informarse antes de emigrar. Así, mientras que los encuestados de más de 50 años manifestaron que habían obtenido los datos que necesitaban para viajar a través de familiares (más de un 50%), quienes tienen menos de 39 años respondieron que su fuente de información principal fueron los blogs especializados y en ningún caso consultaron las webs oficiales.