De la bodega a casa: el vino ecológico pide sitio en el mapa

La Voz de Galicia

24/05/2020

El suyo es uno de esos negocios que ha nacido en plena pandemia. Sus planes para el lanzamiento comenzaron el pasado octubre y la complicada situación generada por el coronavirus no le ha detenido. A finales del mes de abril nacía Bodegas.bio. El exalcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, daba así carpetazo a su trayectoria política para crear un marketplace de vino ecológico. «Es algo que me viene por afición. No soy enólogo ni sumiller, pero sí me di cuenta de que había un nicho que no estaba bien atendido. Además, iba a comenzar sí o sí porque es un proyecto de autoempleo puro y duro», explica.

Bodegas.bio se define como el mercado del vino sostenible. Permite la compra de caldos ecológicos en todo el país. La experiencia de compra es sencilla y tiene una enorme vocación informativa para el consumidor. «Creo que innovamos al ofrecer al comprador un mapa, que considero que es el primero a nivel mundial en una web de vinos. A través de este mapa se pueden localizar las bodegas y entrar en el espacio de cada una de ellas. El vino es un producto muy asociado a su origen. Importa mucho el terruño. Incluso puedes localizar a los productores por cercanía», relata Vázquez Padín que, en solo un mes de andadura, ve como el proyecto está provocando expectación. Detrás de ese click de compra, hay un intenso trabajo de campo. Primero fueron los contactos a distancia. Después llegaron los kilómetros. «Entre enero y febrero recorrí unas 40 bodegas por todo el país. No es lo habitual en un proyecto de venta por Internet, pero quería generar credibilidad, conocer a los interlocutores del negocio y sus bodegas, para así poder trasladarlo al portal». Y es que esos interlocutores del negocio son una considerable masa que responde a un perfil muy específico. «En el mundo del vino, hay pocas grandes marcas. Hablamos de un gran volumen de autónomos. Lanzarme al negocio del vino ecológico fue una cuestión de convencimiento. Creo que es bueno no beber pesticidas y sí un vino lo más limpio posible. Por otra parte, el mercado tenía una cuestión por resolver: poner en contacto a las pequeñas bodegas, aquellas que producen en torno a 10.000 o 20.000 botellas, con los consumidores. Estos productores hacen grandes vinos, grandes joyas, y no tiene fácil acceso al mercado». Una solución también para el cliente, que no tenía a su disposición ningún sitio web que aglutinase toda la información sobre este tipo de producto. «Hay además vinos de todos los precios. Desde 5 o 6 euros, hasta la franja de los 50. Tenemos toda la gama de precios de un producto auténtico. Hay que pensar que los grandes vinos ya son ecológicos, aunque no se vendan como tal».

Además de identificar los caldos por zona geográfica y ofrecer acceso a las bodegas, los clientes no tienen que comprar por caja. Pueden hacerlo por botella. El pedido mínimo es de 19 euros e incluso se pueden adquirir otros productos que comercialice la bodega. «En cuanto a la huella de carbono, reducimos en la cadena de valor al máximo la logística. También tenemos un preacuerdo con una empresa que nos permitirá hacer el cálculo de esa huella para hacer una neutralización y compensarlo con un programa de reforestación», sentencia Vázquez Padín.